Motorola объявила о начале продаж в России смартфона moto g60s - телефона, который относится к уровню бюджетных решений, при этом обладая функциями и технологиями премиум-класса. Это экран с частотой обновления 120 Гц и частотой дискредитации каcания 240 Гц, фотосистема из четырех камер с основным датчиком на 64 Мп, мощная батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка TurboPower.
Необходимо сразу отметить, что рекомендованная розничная цена смартфона составляет 18 999 рублей. Аппарат будет продаваться в сети магазинов DNS и в авторизированном интернет-магазине motorola-shop.ru. Однако ко всемирному дню шоппинга Motorola предлагает первым покупателям специальные условия: с 9 по 14 ноября moto g60s будет продаваться в сети магазинов DNS и на motorola-shop.ru за 16 999 р.
Смартфон moto g60s оснащен недорогим чипсетом MediaTek Helio G95, производительность которого на 8% выше, чем у предшественника. Несмотря на то, что данный чипсет принято считать бюджетным, Motorola использует все его сильные стороны на 100%, опираясь на свои давние хорошие связи с MediaTek. Благодаря последним улучшениям, у чипсета появилась поддержка частоты обновления экрана 120 Гц. Это обновление было сделано специально для moto g60s. Чипсет также имеет поддержку NFC.
Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, объем встроенной памяти - 128 Гбайт. Есть возможность ее расширения до 1 Тбайт путем установки карты памяти microSD.
Несмотря на невысокую цену, смартфон moto g60s имеет крупный 6,8-дюймовый дисплей Max Vision стандарта IPS TFT LCD с разрешением FHD+ (1080x2460 пикселей). Дисплей предлагает классические пропорции 20:9 с активной областью экрана (AA-TP) 88%. Цвета отличаются реалистичностью и контрастностью, пиковая яркость при солнечном свете повышена на 25% по сравнению с предшественником.
Следующая яркая особенность - наличие четырех камер. Главный среди них - датчик с разрешением 64 Мп, который позволяет достичь высокой четкости и точности цветопередачи. Он имеет диафрагму f/1.7, а размер пикселя составляет 0.7 μм.
При недостаточном освещении может быть применена технология Quad Pixel. Она реализуется за счет программного объединения четырех пикселей в один, что позволяет добиться увеличения светочувствительности в 4 раза и помогает делать фотографии высокого качества с разрешением до 16 Мп.
Для ночной съемки имеется режим ночного видения Night Vision. Он обеспечивает высокую четкость и точные цвета даже при съемке в темноте. Диафрагма при этом остается f/1.7, а эффективный размер пикселя составляет 1.4 μм.
Вторая камера - это сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118º. Он позволяет захватывать в 4 раза больше деталей в полном соответствии с тем, как видит человеческий глаз.
Третья камера Macro Vision служит для макросъемки. Она дает возможность запечатлеть объекты в мельчайших деталях, имеет разрешение 5 Мп, диафрагму f/2.4 и размер пикселя 1.12 μм.
В общей коллекции есть также датчик глубины с разрешением 2 Мп (f/2.4, 1.75 μм). Благодаря ему обычные фотографии можно превратить в профессиональные портреты, размывая задний фон под «эффект Боке».
Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2.25. Размер пикселя равен 1.0 мкм. Несмотря на довольно «слабые» характеристики, она поддерживает технологию Quad Pixel, что позволяет добиваться приличных результатов при съемке селфи.
Благодаря режиму двойной съемки Dual Capture можно записывать видео или делать фотографии, используя основную и селфи-камеры одновременно. Это позволяет запечатлеть события и свою реакцию на них, наблюдая за изображением с обеих камер на экране смартфона.
Имеется также режим оптимизации изображения AI Shot Optimization с искусственным интеллектом. Он помогает правильно выбрать режим и настройки камеры в зависимости от места проведения съемки.