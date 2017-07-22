РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s

09 ноября 2021, 16:53




Motorola объявила о начале продаж в России смартфона moto g60s - телефона, который относится к уровню бюджетных решений, при этом обладая функциями и технологиями премиум-класса. Это экран с частотой обновления 120 Гц и частотой дискредитации каcания 240 Гц, фотосистема из четырех камер с основным датчиком на 64 Мп, мощная батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка TurboPower.

Необходимо сразу отметить, что рекомендованная розничная цена смартфона составляет 18 999 рублей. Аппарат будет продаваться в сети магазинов DNS и в авторизированном интернет-магазине motorola-shop.ru. Однако ко всемирному дню шоппинга Motorola предлагает первым покупателям специальные условия: с 9 по 14 ноября moto g60s будет продаваться в сети магазинов DNS и на motorola-shop.ru за 16 999 р.

Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s


Смартфон moto g60s оснащен недорогим чипсетом MediaTek Helio G95, производительность которого на 8% выше, чем у предшественника. Несмотря на то, что данный чипсет принято считать бюджетным, Motorola использует все его сильные стороны на 100%, опираясь на свои давние хорошие связи с MediaTek. Благодаря последним улучшениям, у чипсета появилась поддержка частоты обновления экрана 120 Гц. Это обновление было сделано специально для moto g60s. Чипсет также имеет поддержку NFC.

Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, объем встроенной памяти - 128 Гбайт. Есть возможность ее расширения до 1 Тбайт путем установки карты памяти microSD.

Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s


Несмотря на невысокую цену, смартфон moto g60s имеет крупный 6,8-дюймовый дисплей Max Vision стандарта IPS TFT LCD с разрешением FHD+ (1080x2460 пикселей). Дисплей предлагает классические пропорции 20:9 с активной областью экрана (AA-TP) 88%. Цвета отличаются реалистичностью и контрастностью, пиковая яркость при солнечном свете повышена на 25% по сравнению с предшественником.

Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s


Следующая яркая особенность - наличие четырех камер. Главный среди них - датчик с разрешением 64 Мп, который позволяет достичь высокой четкости и точности цветопередачи. Он имеет диафрагму f/1.7, а размер пикселя составляет 0.7 μм.

При недостаточном освещении может быть применена технология Quad Pixel. Она реализуется за счет программного объединения четырех пикселей в один, что позволяет добиться увеличения светочувствительности в 4 раза и помогает делать фотографии высокого качества с разрешением до 16 Мп.

Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s


Для ночной съемки имеется режим ночного видения Night Vision. Он обеспечивает высокую четкость и точные цвета даже при съемке в темноте. Диафрагма при этом остается f/1.7, а эффективный размер пикселя составляет 1.4 μм.

Вторая камера - это сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118º. Он позволяет захватывать в 4 раза больше деталей в полном соответствии с тем, как видит человеческий глаз.

Третья камера Macro Vision служит для макросъемки. Она дает возможность запечатлеть объекты в мельчайших деталях, имеет разрешение 5 Мп, диафрагму f/2.4 и размер пикселя 1.12 μм.

В общей коллекции есть также датчик глубины с разрешением 2 Мп (f/2.4, 1.75 μм). Благодаря ему обычные фотографии можно превратить в профессиональные портреты, размывая задний фон под «эффект Боке».

Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s


Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2.25. Размер пикселя равен 1.0 мкм. Несмотря на довольно «слабые» характеристики, она поддерживает технологию Quad Pixel, что позволяет добиваться приличных результатов при съемке селфи.

Благодаря режиму двойной съемки Dual Capture можно записывать видео или делать фотографии, используя основную и селфи-камеры одновременно. Это позволяет запечатлеть события и свою реакцию на них, наблюдая за изображением с обеих камер на экране смартфона.

Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s


Имеется также режим оптимизации изображения AI Shot Optimization с искусственным интеллектом. Он помогает правильно выбрать режим и настройки камеры в зависимости от места проведения съемки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Google назвала причину медленной работы подэкранного датчика на Google Pixel 6
  • Анонс moto e30: 6,5-дюймовый дисплей 90 Гц, камера 48 Мп, батарея 5000 мАч за 9700 руб.
  • Xiaomi анонсировала новую технологию охлаждения Loop LiquidCool для смартфонов
  • Samsung выпустила элитные джинсы Z Flip Pocket Denim со смартфоном Galaxy Z Flip 3 впридачу
  • Redmi официально препарировала новый смартфон Note 11 Pro+

    • следующая новость
    Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера

    предыдущая новость
    Microsoft: рост производительности ВМ Azure HBv3 после оснащения процессорами Milan-X составит до 80%

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессор для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 ноября, 2021

    Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовым дисплей FHD+, Dimensity 810 и камера на 50 Мп

    Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера

    Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s

    Microsoft: рост производительности ВМ Azure HBv3 после оснащения процессорами Milan-X составит до 80%

    Чипсеты Apple третьего поколения будут выпускаться по 3-нм нормам TSMC и получат до 40 ядер

    Banggood Shopping Festival 2021: Праздник низких цен 11.11 в онлайн магазине электроники Banggood

    8 ноября, 2021

    Анонс процессоров AMD Epyc поколения Milan-X: до 64 ядер и кэш 3D V-Cache

    Анонс первого умного электрического внедорожника AVATR E11 консорциума Huawei Smart Car состоится 15 ноября

    Google назвала причину медленной работы подэкранного датчика Google Pixel 6

    WhatsApp научился работать на ПК без связи со смартфоном

    Microsoft получила патент на Arc-подобную складную мышь нового типа

    Процессоры с архитектурой Intel Little.Big конфликтуют с системой защиты DRM в некоторых играх

    Анонс moto e30: 90-Гц дисплей, 48-Мп камера и батарея на 5000 мАч за 9700 рублей

    Intel не откажется от поддержки DDR4 при выпуске процессоров Raptor Lake в конце 2022 года

    Анонс флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 898 состоится на Tech Summit 30 ноября

    5 ноября, 2021

    Анонс игрового монитора Acer Nitro XZ322QV: стильный, яркий, большой и удобный

    Facebook откроет сеть собственных розничных магазинов Facebook Store

    Apple готовится обновить iPad mini для устранения артефактов из-за эффекта желе

    Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 898 уже начали тестировать в смартфонах

    Xiaomi анонсировала новую технологию охлаждения Loop LiquidCool для смартфонов

    ССЫЛКИ