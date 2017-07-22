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Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера

09 ноября 2021, 18:08




Компания Nanoleaf, известная своими яркими светильниками с поддержкой HomeKit, выпустила новый осветительный набор, получивший название Lines. Он выделяется своим футуристичным видом.

Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера


Nanoleaf Lines представляют собой модульные светодиодные световые полосы с внутренней подсветкой сзади. Их можно группировать в различные узоры для выстраивания уникального дизайна.

Отличие новой модели от предшественников состоит в том, что все более ранние продукты Nanoleaf представляли собой светодиодные панели различной формы с подсветкой по углам. Светильники Lines представляют собой нечто совершенно иное.

Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера


Каждый сегмент Nanoleaf Lines можно настроить на отображение двух отдельных цветов, при этом всегда есть небольшое смешение, позволяющее добиться различных сочетаний оттенков.

Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера


Несмотря на довольно высокую цену в 200 долларов, они по сути практически не отличаются от высококачественного домашнего светильника, позволяя по-новому оформить комнату геймера.

Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера


Сегменты конструкции Nanoleaf Lines выглядят как пластиковые светодиодные полосы белого цвета. Их длина составляет 28 см, толщина 2 см. Используя соединители в форме шестиугольника, можно создавать различные узоры и конструкции. Крепеж конструкции на стене или любой другой поверхности осуществляется с помощью липкой ленты.

Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера


Продукты Nanoleaf поддерживают управление через HomeKit и голосовых команд Siri. Для подключения требуется сеть WiFi 2,4 ГГц.



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