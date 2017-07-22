РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовым дисплей FHD+, Dimensity 810 и камера на 50 Мп

09 ноября 2021, 20:06




Компания POCO представила еще один недорогой смартфон POCO M4 Pro 5G, который пришел на смену модели POCO M3 Pro 5G, выпущенной в мае 2021 года, всего полгода назад. Главные отличия - стало больше памяти, улучшен чипсет, изменился размер экрана. Все это отражает последние тренды в развитии спроса на рынке.

Новый смартфон сохранил прежнее разрешение, но размер дисплея стал немного больше: 6,6-дюйма и разрешение Full HD+ (1080х2400 пикселей) взамен прежних 6,5 дюймов. С учетом ценовой категории дисплей имеет тип LCD. Частота обновления составляет 90 Гц, но зато имеется динамическое адаптивное переключение DynamicSwitch. Частота дискретизации касания составляет 240 Гц, цветовой охват соответствует требованиям DCI-P3. Пропорции экрана - 20:9.

Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовым дисплей FHD+, Dimensity 810, камера 50 Мп


В верхней части экрана расположен круглый вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.45. У прежней модели разрешение селфи-камеры было в два раза ниже.

Смартфон POCO M4 Pro 5G работает на новом чипсете MediaTek Dimensity 810 с более высокой тактовой частотой 2,4 ГГц и графическим процессором Mali-G57 MC2. В паре с ним установлено 4/6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 64/128 Гбайта основной памяти (UFS 2.2). Последнюю можно расширить до 1 Тбайта с помощью карты microSD.

На задней панели размещается 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8 и светодиодная вспышка. Кроме них, установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп с диафрагмой f/2.2. На боковом торце размещен датчик отпечатков пальцев.

Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовым дисплей FHD+, Dimensity 810, камера 50 Мп


Есть ИК-датчик. Не забыты аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики, FM-радио.

Общее питание осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Уже стало нормой, что все новые смартфоны поддерживают сети 5G SA/NSA с полным набором поддержки частотных сегментов (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78). Помимо этого, есть поддержка для Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1 , GPS, USB Type-C, NFC.

POCO M4 Pro 5G поставляется по цене 265 долларов (18 800 руб.) за версию 4 + 64 Гбайт и по цене 288 долларов (20 400 руб.) за версию 6 + 128 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s
  • Google назвала причину медленной работы подэкранного датчика на Google Pixel 6
  • Анонс moto e30: 6,5-дюймовый дисплей 90 Гц, камера 48 Мп, батарея 5000 мАч за 9700 руб.
  • Xiaomi анонсировала новую технологию охлаждения Loop LiquidCool для смартфонов
  • Samsung выпустила элитные джинсы Z Flip Pocket Denim со смартфоном Galaxy Z Flip 3 впридачу

    • предыдущая новость
    Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессор для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 ноября, 2021

    Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовым дисплей FHD+, Dimensity 810 и камера на 50 Мп

    Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера

    Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s

    Microsoft: рост производительности ВМ Azure HBv3 после оснащения процессорами Milan-X составит до 80%

    Чипсеты Apple третьего поколения будут выпускаться по 3-нм нормам TSMC и получат до 40 ядер

    Banggood Shopping Festival 2021: Праздник низких цен 11.11 в онлайн магазине электроники Banggood

    8 ноября, 2021

    Анонс процессоров AMD Epyc поколения Milan-X: до 64 ядер и кэш 3D V-Cache

    Анонс первого умного электрического внедорожника AVATR E11 консорциума Huawei Smart Car состоится 15 ноября

    Google назвала причину медленной работы подэкранного датчика Google Pixel 6

    WhatsApp научился работать на ПК без связи со смартфоном

    Microsoft получила патент на Arc-подобную складную мышь нового типа

    Процессоры с архитектурой Intel Little.Big конфликтуют с системой защиты DRM в некоторых играх

    Анонс moto e30: 90-Гц дисплей, 48-Мп камера и батарея на 5000 мАч за 9700 рублей

    Intel не откажется от поддержки DDR4 при выпуске процессоров Raptor Lake в конце 2022 года

    Анонс флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 898 состоится на Tech Summit 30 ноября

    5 ноября, 2021

    Анонс игрового монитора Acer Nitro XZ322QV: стильный, яркий, большой и удобный

    Facebook откроет сеть собственных розничных магазинов Facebook Store

    Apple готовится обновить iPad mini для устранения артефактов из-за эффекта желе

    Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 898 уже начали тестировать в смартфонах

    Xiaomi анонсировала новую технологию охлаждения Loop LiquidCool для смартфонов

    ССЫЛКИ