Компания POCO представила еще один недорогой смартфон POCO M4 Pro 5G, который пришел на смену модели POCO M3 Pro 5G, выпущенной в мае 2021 года, всего полгода назад. Главные отличия - стало больше памяти, улучшен чипсет, изменился размер экрана. Все это отражает последние тренды в развитии спроса на рынке.
Новый смартфон сохранил прежнее разрешение, но размер дисплея стал немного больше: 6,6-дюйма и разрешение Full HD+ (1080х2400 пикселей) взамен прежних 6,5 дюймов. С учетом ценовой категории дисплей имеет тип LCD. Частота обновления составляет 90 Гц, но зато имеется динамическое адаптивное переключение DynamicSwitch. Частота дискретизации касания составляет 240 Гц, цветовой охват соответствует требованиям DCI-P3. Пропорции экрана - 20:9.
В верхней части экрана расположен круглый вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.45. У прежней модели разрешение селфи-камеры было в два раза ниже.
Смартфон POCO M4 Pro 5G работает на новом чипсете MediaTek Dimensity 810 с более высокой тактовой частотой 2,4 ГГц и графическим процессором Mali-G57 MC2. В паре с ним установлено 4/6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 64/128 Гбайта основной памяти (UFS 2.2). Последнюю можно расширить до 1 Тбайта с помощью карты microSD.
На задней панели размещается 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8 и светодиодная вспышка. Кроме них, установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп с диафрагмой f/2.2. На боковом торце размещен датчик отпечатков пальцев.
Есть ИК-датчик. Не забыты аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики, FM-радио.
Общее питание осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.
Уже стало нормой, что все новые смартфоны поддерживают сети 5G SA/NSA с полным набором поддержки частотных сегментов (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78). Помимо этого, есть поддержка для Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1 , GPS, USB Type-C, NFC.
POCO M4 Pro 5G поставляется по цене 265 долларов (18 800 руб.) за версию 4 + 64 Гбайт и по цене 288 долларов (20 400 руб.) за версию 6 + 128 Гбайт.