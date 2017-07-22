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NVIDIA представила Quantum-2: сетевая платформа InfiniBand нового поколения

09 ноября 2021, 22:06




Компания NVIDIA представила новое поколение сетевой платформы InfiniBand, получившее название NVIDIA Quantum-2. По оценкам производителя, это самая технологичная из когда-либо созданных в мире комплексных сетевых платформ, выстроенная на базе технологии InfiniBand 400 Гбит/с.

В аппаратный стек новой платформы входят коммутатор NVIDIA Quantum-2, сетевой адаптер ConnectX-7, DPU-процессор BlueField-3, а также ПО для поддержки новой архитектуры. По оценкам производителя, новая платформа обеспечивает экстремальную производительность, широкую доступность и высокую защищенность. Главные заказчики новой платформы - поставщики облачных вычислений и суперкомпьютерные центры.

NVIDIA представила Quantum-2 - сетевую платформу InfiniBand нового поколения


В случае облачного применения новая сетевая платформа NVIDIA Quantum-2 обеспечивает пропускную способность 400 Гбит/с и поддержку мультитенантного режима, который предусматривает изолированное, независимое обслуживание большого количества пользователей.

За счет внедрения интерфейса 400 Гбит/с новая платформа NVIDIA Quantum-2 обеспечивает рост скорости передачи данных по сети в два раза. Максимальное число доступных к подключению сетевых портов выросло в три раза. Новая платформа увеличивает производительность в три раза и снижает потребность в коммутаторах ЦОД в шесть раз. При этом сокращается энергопотребление, а площадь занимаемого пространства в ЦОДе уменьшается на 7%.

NVIDIA представила Quantum-2 - сетевую платформу InfiniBand нового поколения


Технология внутрисетевых вычислений NVIDIA Quantum-2 SHARPv3 предоставляет значительно больше механизмов ускорения приложений, связанных с поддержкой ИИ. По сравнению с предыдущим поколением их количество выросло в 32 раза.

Для управления структурой InfiniBand в рамках ЦОДа используется платформа NVIDIA UFM Cyber-AI.

NVIDIA представила Quantum-2 - сетевую платформу InfiniBand нового поколения


При обработке распределенных приложений работает система синхронизации, интегрированная в NVIDIA Quantum-2. Точность синхронизации составляет несколько наносекунд. Эта новая технология позволяет облачным ЦОДам стать частью телекоммуникационной сети и поддерживать программно определяемые радиосервисы поколения 5G.

Коммутатор Quantum-2 InfiniBand выстроен на базе 7-нм чипа с аппаратной начинкой. Коммутатор способен поддерживать работу 64 портов 400 Гбит/с или 128 портов 200 Гбит/с. Полный стек доступных для коммутации портов составляет 2048, что более чем в 5 раз больше, чем было у Quantum-1.

NVIDIA представила Quantum-2 - сетевую платформу InfiniBand нового поколения


Новый коммутатор NVIDIA Quantum-2 будет встраиваться в сетевые инфраструктурные решения различных поставщиков, включая Atos, DataDirect Networks (DDN), Dell Technologies, Excelero, GIGABYTE, HPE, IBM, Inspur, Lenovo, Penguin Computing, QCT, Supermicro, VAST Data и WekaIO.

NVIDIA представила Quantum-2 - сетевую платформу InfiniBand нового поколения

NVIDIA ConnectX-7 Smart Host Channel Adapter (HCA)


Концевыми устройствами для платформы Quantum-2 могут выступать сетевой адаптер ConnectX-7 NIC и DPU-процессор NVIDIA BlueField-3 DPU InfiniBand.

Сетевой адаптер ConnectX-7 изготавливается по 7-нм нормам и поддерживает вдвое более высокую скорость передачи данных, чем было у предыдущего адаптера NVIDIA ConnectX-6. Соответственно, удваивается производительность RDMA, GPUDirect Storage, GPUDirect RDMA и внутрисетевых вычислений.

NVIDIA представила Quantum-2 - сетевую платформу InfiniBand нового поколения

BlueField-3 DPU - 2x 200 Гбит/с


DPU-процессор NVIDIA BlueField-3 DPU InfiniBand также изготавливается по 7-нм нормам и содержит 16 64-битных процессоров Arm. С их помощью осуществляется разгрузка стека передаваемых данных и обеспечивается изоляция данных в пределах инфраструктуры ЦОДа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением. Точка доступа HPE Aruba AP22 ориентирована на сегмент малого бизнеса и поддерживает беспроводной стандарт последнего поколения Wi-Fi 6. Она способна обслужить помещение в несколько сотен квадратных метров и может быть рекомендована для обеспечения быстрого беспроводного доступа десятков клиентов в офисах, на публичных пространствах и даже у домашних пользователей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением".

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