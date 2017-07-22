Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в России новой линейки встраиваемых духовых шкафов Infinite Line, представленных двумя ключевыми моделями с объемом зоны готовки 75 и 50 литров.
Как отмечает производитель, серия Infinite Line создана для ценителей минимализма, кому нравится изысканный дизайн с матовой отделкой. Этот кухонный агрегат гармонично сочетается с современной кухонной техникой и мебелью.
Передняя панель духовых шкафов серии Infinite Line имеет стеклянную дверцу Satin Glass. Благодаря специально подобранному покрытию поверхность дверцы не имеет бликов и не оставляет отпечатков пальцев. Рядом расположены сенсорный TFT-дисплей и большой регулятор, делающие процесс ручного включения и настройки духовки интуитивно понятным.
Старшая модель духового шкафа Infinite Line объемом 75 литров выделяется своей улучшенной технологией двойной готовки Dual Cook Steam. Это позволяет совместить в одном духовом шкафу сразу два температурных процесса готовки. Эффект достигается за счет наличия двух автономных зон - верхней и нижней. Для каждой из них доступны восемь комбинаций различных настроек. Новый подход позволяет одновременно готовить сразу несколько блюд, в том числе с использованием пара.
Младшая модель объемом 50 литров интересна тем, что сочетает в себе многофункциональную духовку и функцию СВЧ. Благодаря комбинированному решению можно готовить пищу различными способами: первый способ - в традиционной конвекционной печи, второй - как СВЧ, например, чтобы быстро разогреть блюдо.
Конструкционно обе модели оснащены двумя телескопическими направляющими на верхнем и нижнем уровнях. Поддоны скользят по ним плавно и почти без усилий даже вместе с тяжелыми сковородами. При желании объем духовки можно разделить на две зоны для отдельного приготовления небольших блюд.
Полезным станет использование температурного щупа, который избавляет от необходимости угадывать температуру блюда.
Умный характер духовых шкафов проявляется в поддержке WiFi. Благодаря удаленной связи устройством можно управлять со смартфона или с настольного компьютера через приложение Smart Things. Дистанционно можно разогреть духовку, проверить, отрегулировать температуру, задать время работы, выключить.
Рекомендованная розничная цена старшей модели духового шкафа Infinite Line объемом 75 литров - 129 990 рублей, младшая модель объемом 50 литров продается за 99 990 рублей.