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Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России

10 ноября 2021, 09:33




Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в России новой линейки встраиваемых духовых шкафов Infinite Line, представленных двумя ключевыми моделями с объемом зоны готовки 75 и 50 литров.

kitchen samsung


Как отмечает производитель, серия Infinite Line создана для ценителей минимализма, кому нравится изысканный дизайн с матовой отделкой. Этот кухонный агрегат гармонично сочетается с современной кухонной техникой и мебелью.

Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России


Передняя панель духовых шкафов серии Infinite Line имеет стеклянную дверцу Satin Glass. Благодаря специально подобранному покрытию поверхность дверцы не имеет бликов и не оставляет отпечатков пальцев. Рядом расположены сенсорный TFT-дисплей и большой регулятор, делающие процесс ручного включения и настройки духовки интуитивно понятным.

Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России


Старшая модель духового шкафа Infinite Line объемом 75 литров выделяется своей улучшенной технологией двойной готовки Dual Cook Steam. Это позволяет совместить в одном духовом шкафу сразу два температурных процесса готовки. Эффект достигается за счет наличия двух автономных зон - верхней и нижней. Для каждой из них доступны восемь комбинаций различных настроек. Новый подход позволяет одновременно готовить сразу несколько блюд, в том числе с использованием пара.

Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России


Младшая модель объемом 50 литров интересна тем, что сочетает в себе многофункциональную духовку и функцию СВЧ. Благодаря комбинированному решению можно готовить пищу различными способами: первый способ - в традиционной конвекционной печи, второй - как СВЧ, например, чтобы быстро разогреть блюдо.

Конструкционно обе модели оснащены двумя телескопическими направляющими на верхнем и нижнем уровнях. Поддоны скользят по ним плавно и почти без усилий даже вместе с тяжелыми сковородами. При желании объем духовки можно разделить на две зоны для отдельного приготовления небольших блюд.

Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России


Полезным станет использование температурного щупа, который избавляет от необходимости угадывать температуру блюда.

Умный характер духовых шкафов проявляется в поддержке WiFi. Благодаря удаленной связи устройством можно управлять со смартфона или с настольного компьютера через приложение Smart Things. Дистанционно можно разогреть духовку, проверить, отрегулировать температуру, задать время работы, выключить.

Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России


Рекомендованная розничная цена старшей модели духового шкафа Infinite Line объемом 75 литров - 129 990 рублей, младшая модель объемом 50 литров продается за 99 990 рублей.



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