Компания NVIDIA объявила о выпуске нового ускорителя NVIDIA A2 Tensor Core начального уровня для прикладных задач ИИ. Основной для новой модели служит графический процессор Ampere GA107 с архитектурой Data Center Ampere.
Сразу необходимо отметить, что ранее для процессоров этой серии использовали кодовое наименование Tesla. Но, принимая во внимание популярность слова Tesla, которое теперь может вводить в заблуждение, NVIDIA решила использовать более простое название - Data Center Ampere.
Новый ускоритель начального уровня NVIDIA A2 Tensor Core оснащен 8-нм графическим процессором Ampere GA107 с 1280 ядрами CUDA. Сразу нужно отметить, что это только половина реального количества ядер CUDA, которые есть у данного GPU в незаблокированной версии.
Ускоритель NVIDIA A2 Tensor Core во многом похож на другую модель - NVIDIA A16, которая входит в ту же линейку Data Center Ampere. Разница в том, что у NVIDIA A16 имеется четыре графических процессора GA107, тогда как у NVIDIA A2 он только один. Оба ускорителя имеют по 16 Гбайт памяти GDDR6 на каждый имеющийся процессор, доступ к памяти организован через 128-битный интерфейс.
В то же время поскольку у A16 установлены четыре процессора, то у этого ускорителя в четыре раза увеличен общий объем буферной видеопамяти. Он составляет 64 Гбайт. Очевидно и то, что у A16 практически в четыре раза выросла потребляемая мощность - 250 Вт, тогда как у A2 она осталась на уровне 40-60 Вт. Ограниченный уровень потребляемой мощности у ускорителя A2 позволяет обойтись без внешнего питания.
При оценке вычислительной мощности ускорителя NVIDIA A2 принималось во внимание, что базовая частота работы графического процессора составляет 1440 МГц, тогда как при разгоне она поднимается до 1770 МГц. В результате получается мощность 4,5 TFLOPS в операциях с одинарной точностью. Для сравнения, мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti дает 7,1 TFLOPS за счет наличия 2048 ядер CUDA. Хорошо видно, что этот ускоритель начального уровня уступает по производительности топовым игровым видеокартам
Технические характеристики NVIDIA A2 A2 Tensor Core. Источник: NVIDIA
NVIDIA A2 не имеет разъемов для вывода графики на дисплей. Поэтому применять этот ускоритель для игр напрямую не удастся. В то же время его можно использоваться в среде виртуальной машины.
Основное предназначение A2 - это расчеты для задач ИИ. NVIDIA сообщает, что провела полную оптимизацию для выполнения задач этого типа. По сути ускоритель начального уровня A2 был задуман как экономный и совместимый серверный графический процессор для задач ИИ и других прикладных задач, требующих высокой прикладной вычислительной нагрузки.
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