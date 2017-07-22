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На работу сканера отпечатков пальцев Google Pixel 6 продолжают поступать нарекания

10 ноября 2021, 13:24




Недавно выпущенная компанией Google флагманская серия смартфонов Pixel 6 продолжает собирать поток жалоб от рассерженных пользователей. Ранее THG.ru уже сообщал, что многие покупатели обнаружили проблемы, связанные со слишком медленной, а иногда и ненадежной работой подэкранного датчика отпечатков пальцев. Теперь стали приходить новые жалобы. Они касаются работы того же датчика. Появились опасения, что биометрический сканер страдает от еще более серьезных проблем.

Обсуждение всех проблем идет сейчас в социальной сети Reddit. Там обсуждается тема, связанная с полным отказом датчика отпечатков пальцев смартфонов серии Pixel 6. С этой проблемой уже столкнулись несколько пользователей. Они сообщают, что датчик полностью перестал работать по довольно странной причине.

На работу сканера отпечатков пальцев Google Pixel 6 продолжают поступать нарекания


Сбой в работе датчика проявился после того, как смартфон Pixel 6 был полностью разряжен. После последующей зарядки и включения смартфон отказался работать со сканером отпечатков пальцев. Он перестал реагировать на любые попытки проверки. Единственным способом решения возникшей проблемы стал сброс смартфона к заводским настройкам. Однако это довольно хлопотное решение, отмечают пользователи, поскольку приходится восстанавливать всю конфигурацию смартфона.

Интересно, что один из владельцев Pixel 6 также сообщил, что столкнулся с аналогичной проблемой даже без полной разрядки смартфона.

На текущий момент считается, что главной причиной сбоя в работе датчика является разряженная батарея. При этом высказываются предположения, что также потенциальной причиной возникновения описанной проблемы могут стать и некоторые другие факторы, связанные с работой батареи.

Пользователи вспомнили случаи, что им удавалось разблокировать телефон через ввод незарегистрированных отпечатков пальцев. Это также может указывать на изъяны в работе программных алгоритмов.

На работу сканера отпечатков пальцев Google Pixel 6 продолжают поступать нарекания


Google уже признала существование проблемы и занимается сбором данных для ее отслеживания. В этой ситуации, эксперты советуют пользователям Pixel 6 следить за уровнем заряда батареи и не доводить телефон до полной разрядки. Они также советуют устанавливать все обновления прошивки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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