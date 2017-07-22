Apple должна внести изменения в свою систему платежей для приложений. Срок исполнения - до 9 декабря 2021 года. Такой вердикт был вынесен американским судом, который отклонил апелляционный запрос со стороны Apple. Компания просила в нем отсрочки на внесение изменений в свою платежную систему. Слушания проводились в онлайн-формате.
Судебное разбирательство между Apple и Epic Games идет уже более года. Речь идет о возможности размещения ссылок на способ оплаты за пользование приложением или для приобретения дополнительных опций. До сих пор это можно было делать, согласно правилам Apple, только внутри приложения. В первую очередь, это затрагивало именно игры. Разработчикам не нравилось, что Apple берет себе 30% от размера совершенного платежа в качестве роялти.
Существующие правила давно считаются дискриминационными для разработчиков. Суть иска, который был подан компанией Epic Games, состоит в предоставлении разработчикам права на размещение ссылки для возможности оплаты по другим каналам.
После принятого в начале осени решения суда компания Apple подала апелляцию. Она хотела добиться приостановки действия вердикта и отсрочить его вступление в силу на неопределенное время. Эксперты оценивали, что отсрочка может затянуться на несколько лет. Компания Apple ссылалась на то, что такая отсрочка позволит ей «защитить платформу и обезопасить потребителей».
Теперь разработчики приложений должны получить право добавлять в свои приложения ссылку на внешний веб-сайт. Там пользователи смогут осуществить оплату, и этот вариант рассматривается как альтернативный способ платежа.
В первоначальном постановлении суда, который вынес судья Ивонн Гонсалес Роджерс, указывалось, что Apple больше не будет иметь права ограничивать разработчиков в возможности добавлять «в свои приложения внешние ссылки и кнопки с метаданными, через которые клиенты будут перенаправляться к другим механизмам покупки».
Теперь у Apple осталась только последняя возможность для отсрочки - подать заявление в Верховный суд США. Однако вряд ли принятое решение будет изменено, считают эксперты.
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