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Niantic выпустила набор Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) для разработчиков AR-приложений

10 ноября 2021, 15:16




Американская компания Niantic, хорошо известная на рынке своими играми для мобильных устройств с элементами дополненной реальности (AR), объявила о появлении набора программных функций Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) для разработчиков.

Компанию Niantic часто называют первым и единственным в мире разработчиком масштабируемой платформы дополненной реальности. Она была разработчиком таких известных игр, как Ingress и Pokémon Go. Теперь ее новый продукт призван сделать создание среды AR более доступной.

Niantic открыла набор Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) для разработчиков AR-приложений


Набор Lightship ARDK содержит несколько инструментов, которые ранее применялись при разработке в таких играх, как Pokémon GO и Pikmin Bloom. Они позволят разработчикам создавать игры, в которых можно будет:


  1. отображать происходящее в реальном времени;
  2. добиваться понимания происходящих событий в игре, что позволит объектам AR взаимодействовать с теми реальными местами, где находится сам пользователь (игрок);
  3. реализовать функции совместной игры в многопользовательском режиме.


Niantic открыла набор Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) для разработчиков AR-приложений


Как заявил генеральный директор Niantic Джон Ханке: «В Niantic считают, что люди стали более счастливыми, потому что их виртуальный мир теперь может быть соединен с их физическим миром. Это поможет изменить отношения между людьми и технологиями путем слияния физического и виртуального миров».



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