HP объявила, что некоторые рабочие станции Z by HP теперь будут поставляться с предустановленной и подготовленной к работе операционной системой Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). Это представляет интерес для повышения продуктивной работы в рабочих процессах AI и ML, когда пользователи получают уже настроенные системы для активной работы с Большими данными и средствами машинного обучения.
WSL 2 представляет собой подсистему Windows 10, которая позволяет запускать нативные приложения Linux, писать скрипты и выполнять команды непосредственно из среды Windows. Этот вариант предустановки позволяет быстро и легко максимизировать производительность рабочих станций уже «из коробки».
Эффект роста производительности ожидается от использования сразу двух продуктов - WSL 2 и графического процессора NVIDIA, которыми оснащаются рабочие станции Z by HP.
Например, аналитики бизнес-данных смогут ускорить свои рабочие процессы с помощью обновленного решения для анализа данных. При этом они получают полную поддержку безопасности, управляемость и новую, эффективную среду разработки. Благодаря возможности запуска Ubuntu без перезагрузки или запуска виртуальной машины можно сразу приступать к работе с бизнес-инструментами уже на заводской установке.
В настоящее время HP работает с NVIDIA и собирается объединить возможности рабочих станций Z by HP с такими продуктами NVIDIA, как средства визуализации Teradici CAS и комплексная платформа для удаленного сотрудничества и моделирования в реальном времени NVIDIA Omniverse Enterprise.
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