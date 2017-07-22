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HP выпустила рабочие станции Z by HP с предустановленной системой WSL 2

10 ноября 2021, 15:58




HP объявила, что некоторые рабочие станции Z by HP теперь будут поставляться с предустановленной и подготовленной к работе операционной системой Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). Это представляет интерес для повышения продуктивной работы в рабочих процессах AI и ML, когда пользователи получают уже настроенные системы для активной работы с Большими данными и средствами машинного обучения.

WSL 2 представляет собой подсистему Windows 10, которая позволяет запускать нативные приложения Linux, писать скрипты и выполнять команды непосредственно из среды Windows. Этот вариант предустановки позволяет быстро и легко максимизировать производительность рабочих станций уже «из коробки».

Эффект роста производительности ожидается от использования сразу двух продуктов - WSL 2 и графического процессора NVIDIA, которыми оснащаются рабочие станции Z by HP.

HP выпустила рабочие станции Z by HP с предустановленной системой Windows Subsystem for Linux 2


Например, аналитики бизнес-данных смогут ускорить свои рабочие процессы с помощью обновленного решения для анализа данных. При этом они получают полную поддержку безопасности, управляемость и новую, эффективную среду разработки. Благодаря возможности запуска Ubuntu без перезагрузки или запуска виртуальной машины можно сразу приступать к работе с бизнес-инструментами уже на заводской установке.

В настоящее время HP работает с NVIDIA и собирается объединить возможности рабочих станций Z by HP с такими продуктами NVIDIA, как средства визуализации Teradici CAS и комплексная платформа для удаленного сотрудничества и моделирования в реальном времени NVIDIA Omniverse Enterprise.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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