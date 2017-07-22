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Материнские платы ASUS B660 не будут поддерживать PCIe Gen5

10 ноября 2021, 19:41




Как сообщает издание Videocardz, в их распоряжение попал снимок этикетки на коробке от материнской платы, полученной от одного из исследователей. Он сообщает, что получил ее по ошибке при заказе новых материнских плат Z690 от компании ASUS.

При отправке вендор, похоже, перепутал коробки и использовал для отправки одной из материнских плат Z690 коробку, промаркированную под другую материнскую плату - ASUS PRIME B660-PLUS D4. По надписи видно, что речь идет об упаковке для материнской платы ASUS PRIME B660 серии 600 среднего уровня, также предназначенной для работы с процессорами Intel Alder Lake.

Согласно «странной» маркировке, материнские платы B660, похоже, не будут поддерживать интерфейс PCIe Gen5. Такой вывод можно сделать по представленному снимку.

Материнские платы ASUS B660 не будут поддерживать PCIe Gen5

Упаковка ASUS PRIME B660 с информацией о PCIe Gen4. Источник: VideoCardz


«Открытие», на самом деле, удивляет, считают в Videocardz. Дело в том, что линии связи PCIe Gen5 подключены непосредственно к процессору, а не к шине данных чипсета B660. В то же время чипсет B660 предназначен для настольных систем среднего уровня и не рассчитан на установку процессоров Intel 12-е поколение Core «разогнанной» серии K. Поскольку цены на такие материнские платы B660 будут заметно ниже, то наверняка многие захотят перейти на платформу LGA1700 с минимальными вложениями.

В такой ситуации, как может рассуждать вендор, пользователи вряд ли сразу перейдут на графические процессоры и твердотельные накопители, которые поддерживают интерфейс PCIe Gen5. Ожидается, что такие устройства появятся только в первой половине 2022 года. Поэтому излишне надеяться, что поддержка PCIe Gen5 будет стимулом для покупки для таких бюджетных покупателей.

Материнские платы ASUS B660 не будут поддерживать PCIe Gen5

Поддержка PCIe Gen5. Источник: Intel


В то же время Intel по-прежнему будет выпускать высокопроизводительный набор микросхем H670, который должен иметь поддержку Gen5.

По всей видимости, сегменты среднего и начального уровня (материнские платы B660 и H610) пока будут ограничены поддержкой только стандарта PCIe Gen4, сделали вывод эксперты.

Что касается поддержки памяти, то на данный момент пока нет ясности, все ли материнские платы B660 будут ограничены поддержкой только DDR4. На этикетке выше видно упоминание «D4». Смысл этого индекса пока неясен.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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