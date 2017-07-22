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Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников

10 ноября 2021, 21:00




Microsoft объявила о выпуске новой версии ОС Windows 11 SE, которая предназначена для оснащения недорогих ноутбуков, управлять которыми сможет школьный администратор (учитель). Новая версия разработана специально для студентов и школьников. Ожидается, что свои модели ноутбуков с новой версией ОС скоро предложат компании Dell, HP, Acer, ASUS и другие.

Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников


Смысл нововведений в новой ОС - это оптимизация для работы на недорогом оборудовании. Для развертывания годятся Win32- и универсальные приложения из Microsoft Store. Администрирование установки и управление возможностью запуска осуществляется через Microsoft Intune for Education - специализированное решение, позволяющее удаленно управлять набором приложений. По сути Windows 11 SE представляет собой урезанную версию полной ОС Windows 11.

Microsoft и ранее уже выпускала аналогичную, урезанную версию - Windows 10 S в сентябре 2017 года. Она была оптимизирована с точки зрения контроля безопасности и производительности. Эта версия не отличалась интерфейсом от обычной ОС Windows 10, но имела ограниченный набор функций, так как для установки можно было использовать только приложения из Microsoft Store.

Несмотря на то, что Windows 10 S была также ориентирована на образовательный рынок, в Microsoft рассчитывали, что она получит распространение также среди обычных пользователей, которым не нужен полный набор Windows 10 Pro и достаточно приложений из Microsoft Store. Позднее Microsoft перестала упоминать об этой ОС, но выпустила новый режим S mode для Windows 10.

Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников


Сообщается, что главным конкурентом Windows 11 SE выступает Chrome OS, которая используется на устройствах Chromebook; эти мобильные устройства сейчас широко используются в школах.

Отмечается, что в Windows 11 сохраняется поддержка S-режима. В то же время Windows 11 SE предназначена исключительно для запуска на оборудовании, управляемом дистанционно (школьным администратором/учителем).

Первым устройством, которое работает под управлением Windows 11 SE, стал ноутбук Surface Laptop SE стоимостью 249 долларов (17 700 руб.). Ожидается появление и других ноутбуков с поддержкой новой версии ОС и ценой от 219 долларов (15 500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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