Мобильный браузер Samsung теперь доступен для любых умных часов на базе WearOS. Об этом сообщил пользователь Reddit, опубликовав снимок умных часов Oppo с работающим интернет-браузером Samsung.
Сообщается, что портированная версия браузера Samsung теперь доступна для всех марок умных часов на базе WearOS 2 и выше. Пользователи могут загрузить браузер самостоятельно, выполнив поиск в Google Play Store через свои часы.
До сих пор WearOS не имела собственного встроенного веб-браузера. Появление доступа к интернету через браузер Samsung является большим шагом вперед для развития этой мобильной платформы. Ранее Samsung предоставляла доступ к своему браузеру только для умных часов собственного производства.
Браузер Samsung имеет несколько полезных функций, включая поддержку жестов смахивания с экрана. Благодаря им, можно существенно упростить работу с интернетом на маленьком экране. Доступ к интернету с Android WearOS может принести платформе значительную пользу, считают эксперты.