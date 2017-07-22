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Мобильный браузер Samsung стал доступен для умных часов на базе WearOS

10 ноября 2021, 22:00




Мобильный браузер Samsung теперь доступен для любых умных часов на базе WearOS. Об этом сообщил пользователь Reddit, опубликовав снимок умных часов Oppo с работающим интернет-браузером Samsung.

Сообщается, что портированная версия браузера Samsung теперь доступна для всех марок умных часов на базе WearOS 2 и выше. Пользователи могут загрузить браузер самостоятельно, выполнив поиск в Google Play Store через свои часы.

Мобильный браузер Samsung стал доступен для умных часов на базе WearOS


До сих пор WearOS не имела собственного встроенного веб-браузера. Появление доступа к интернету через браузер Samsung является большим шагом вперед для развития этой мобильной платформы. Ранее Samsung предоставляла доступ к своему браузеру только для умных часов собственного производства.

Браузер Samsung имеет несколько полезных функций, включая поддержку жестов смахивания с экрана. Благодаря им, можно существенно упростить работу с интернетом на маленьком экране. Доступ к интернету с Android WearOS может принести платформе значительную пользу, считают эксперты.



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