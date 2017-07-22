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Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии

10 ноября 2021, 23:36




Известный немецкий автопроизводитель компания BMW объявила о запуске в массовое производство мотоцикла на электрической тяге под названием BMW CE 04.

Дизайн электробайка BMW был показан еще в 2020 году. Но тогда многие эксперты раскритиковали показанный концепт за чрезмерно амбициозный вид. Дизайн нового транспортного средства был назван нереалистичным и неудобным для поездок. Тем не менее, BMW осталась верна выбранному варианту дизайна и приступила к их серийному производству на заводе в Берлине (Германия).

Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии


По предварительной оценке, электромотоцикл CE 04 представляет собой гибрид элитного скутера и легкого электровелосипеда. По уровня тяговооруженности CE 04 относится к тому же классу транспортных средств, что и некоторые модели электровелосипедов. Его двигатель способен развивать мощность 42 л.с. CE 04 способен разогнаться до 50 км/ч всего за 3 секунды. Максимальная скоростью электромотоцикла - 120 км/ч.

Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии


Чтобы удовлетворить все пожелания покупателей, BMW решила сразу же выпустить и вторую модель CE 04 с меньшей мощностью двигателя. Сообщатся, что время разгона второй модели будет ниже, но точные значения е скорости не называются.

Батарея первой, более мощной модели CE 04 имеет мощность 8,9 кВтч. Запас хода от одной зарядки составляет 130 км. Модель меньшей мощности имеет запас хода 100 км. Ожидается также выпуск модели CE 04 для полиции.

Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии


При разработке электромотоцикла BMW уделяла большое внимание безопасности водителя. Мотоцикл отличается повышенной устойчивостью и безопасностью. При движении работает система автоматического контроля устойчивости (ASC), ведется динамический контроль за силой тяги (DTC), пре6дусмотрен мощный реверс на заднее колесо. Наличие заднего хода является ярким дополнением к общей системе управления CE 04.

Для зарядки доступно несколько вариантов подключения, в том числе от домашней розетки. Предусмотрена также функция быстрой зарядки.

Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии


Первые электромотоциклы CE 04 должны появиться на рынке к 2022 году по цене около 12 000 долларов (851 000 руб.).



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