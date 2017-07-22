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YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей

11 ноября 2021, 10:25




Компания Google, управляющая сервисом видеохостинга YouTube, объявила, что вводит запрет на показ поставленных отметок Dislike («Не нравится») как для видео, так и в прямых трансляциях. Это отразится в интерфейсе программы.

Как и раньше, пользователи смогут видеть кнопку Dislike, но, несмотря на ее присутствие рядом с кнопкой Like («Мне нравится»), счетчик дизлайков теперь не будет отображаться для посетителей. Тем не менее, создатели контента по-прежнему смогут видеть количество поставленных дизлайков в инструменте Studio.

YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей


YouTube не связывает это с каким-либо давлением на зрителей или создателей контента. Более того, прежде чем ввести это новшество, YouTube провел эксперимент в июле этого года. В его ходе сервис оценивал то, как отсутствие счетчика дизлайков сказывается на авторах контента.

Главная цель новшества, сообщает YouTube, - это улучшение защиты авторов от преследований и уменьшение количество атак, связанных с высказыванием оскорблений в адрес создателей контента. В YouTube считают, что дизлайк является личным решением зрителя и не должен быть причиной для формирования атмосферы антипатии к создателям видеороликов.

Как показали эксперименты, сокрытие количества дизлайков привело к снижению их числа. Зрители стали реже писать оскорбительные ремарки к видео, снизился градус неприязненного отношения к авторам контента.

Были получены также отзывы от авторов небольших каналов YouTube, которые отмечают, что к ним стали реже применять «атаки дизлайков», когда сторонники более крупных каналов, спонтанно или организованно, устраивают штурм дизлайками для снижения популярности небольших Youtube-каналов. Задачи, которые были поставлены перед экспериментом, подтвердили пользу отказа от демонстрации счетчика Dislike.

В то же время создатели контента по-прежнему смогут узнать точные данные о количестве проставленных дизлайков в YouTube Studio. Это поможет в оценке эффективности контента.

В Youtube также считают, что зрители по-прежнему смогут проявлять свое негативное отношение к контенту, если захотят. Проставляемые ими дизлайки также будут помогать персонализировать и настраивать рекомендации, по которым Youtube предлагает контент пользователям.

Разработчики, которые используют YouTube API для простановки отметки "Не нравится", больше не будут иметь доступа к общедоступным данным, начиная с 13 декабря. В то же время эти данные будут открыты по API для собственного контента после запросов с аутентификацией.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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