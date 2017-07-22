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Новый ноутбук Google PixelBook 2 появится не раньше 2023 года

11 ноября 2021, 10:50




Полноценный ноутбук Google PixelBook Go, ориентированный на облачные вычисления, ИИ и продолжительное использование в дороге, не появится раньше 2023 года. Об этом заявила Крис Цолаки, менеджер Google по розничным партнерским продажам Chromebook, на пресс-конференции Qualcomm в Лондоне.

Цолаки спросили, ведет ли Google разработку новой модели ноутбука Pixelbook. Она ответила, что в следующем 2022 году Google не собирается выпускать новых ноутбуков, добавив, что не знает о будущем этого направления в Google. Об этом сообщило издание Trusted Reviews.

Новый ноутбук Google PixelBook 2 не появится ранее 2023 года


Ноутбук Google PixelBook Go был выпущен около двух лет назад и отличался от более привычных хромбуков наличием полноценной аппаратной поддержки. В отличие от хромбуков, ориентированных на упрощенное использование для доступа к интернету, ноутбук Google PixelBook Go позволяет устанавливать полноценные прикладные программы и работать с ними.

Эксперты ожидали, что Google будет развивать это направление, учитывая большой задел компании в развитии приложений ИИ. Однако, похоже, ожидание увидеть на рынке новое поколение PixelBook в следующем году оказалось напрасным. Выход ноутбука откладывается, как минимум, до 2023 года.

Новый ноутбук Google PixelBook 2 не появится ранее 2023 года


Google является создателем Chrome OS, и поэтому Chromebook под брендом Google имеет особую привлекательность. Но видимо Google не хочет активно идти на рынок аппаратных устройств, концентрируя свои усилия только на разработке программных продуктов.



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