Новая материнская карта MEG Z690 Godlike, еще до своего официального анонса, вошла в число лауреатов конкурса инноваций в техническом дизайне CES 2022 Innovation Honoree Award. Эта новая флагманская материнская плата предназначена для установки новых процессоров Alder Lake. О карте стало известно благодаря тому, что она завоевала одну из 16 объявленных наград CES 2022 Innovation Honoree Award.
MEG Z690 Godlike. Источник: Wccftech
Материнская плата MEG Z690 Godlike входит в серию MEG, с которой компания MSI связывает выпуск продуктов высшего уровня.
Карта имеет форм-фактор E-ATX, но в отличие от других материнских плат E-ATX LGA1700, эта модель представляет собой почти идеальный квадрат размером 305x310 мм. Такой большой размер обычно используют для платформы высокопроизводительных настольных систем HEDT или рабочих станций. Для массовых серий процессоров, таких как Alder Lake, это выглядит несколько необычно.
По всей видимости, MSI оценила рыночные тренды как движение массового рынка верхнего сегмента в сторону перехода на использование мощных настольных систем нового поколения.
Первой информацию о новинке опубликовало издание Wccftech. Там же появилась информация, что новая материнская плата оснащена сенсорным LED-дисплей с диагональю 3,5 дюйма. Подобное происходит впервые, когда дисплей настолько большого размера добавляется к элементам материнской платы.
Чтобы представить размеры установленного экрана, можно напомнить, что смартфон Apple iPhone первого поколения имел именно 3,5-дюймовый дисплей. На дисплее MEG Z690 Godlike будут отображаться данные о работе процессора: его рабочая частота, напряжение. По слухам, будет предусмотрен вывод графиков.
Материнская плата MEG Z690 Godlike имеет 22 режима работы модуля VRM, отвечающего за регуляцию подачи напряжения на материнской плате. Имеется поддержка для памяти DDR5 с частотой до 6666 МГц.
We won 16 CES 2022 Innovation Honoree Awards! 🏅🏅🏅 🏅Modern DM10 MEG Z690 GODLIKE MEG Z690 UNIFY-X MEG TREBLE MEG PROSPECT Clutch GM41 Lightweight Wireless MEG ARTYMIS 341 MiniLED MEG 551U OLED MPG321UR-QD Xbox Edition GeForce RTX 3080 Ti SEA HAWK X 🏅 3 more to reveal in Jan! pic.twitter.com/dTeHCZXqEa
Сроки выпуска новой материнской платы MSI пока не названы. но вряд ли такая яркая материнская плата будет дешевой.
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