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Материнская плата MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022

11 ноября 2021, 12:08




Новая материнская карта MEG Z690 Godlike, еще до своего официального анонса, вошла в число лауреатов конкурса инноваций в техническом дизайне CES 2022 Innovation Honoree Award. Эта новая флагманская материнская плата предназначена для установки новых процессоров Alder Lake. О карте стало известно благодаря тому, что она завоевала одну из 16 объявленных наград CES 2022 Innovation Honoree Award.

Материнская плата MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022

MEG Z690 Godlike. Источник: Wccftech


Материнская плата MEG Z690 Godlike входит в серию MEG, с которой компания MSI связывает выпуск продуктов высшего уровня.

Карта имеет форм-фактор E-ATX, но в отличие от других материнских плат E-ATX LGA1700, эта модель представляет собой почти идеальный квадрат размером 305x310 мм. Такой большой размер обычно используют для платформы высокопроизводительных настольных систем HEDT или рабочих станций. Для массовых серий процессоров, таких как Alder Lake, это выглядит несколько необычно.

По всей видимости, MSI оценила рыночные тренды как движение массового рынка верхнего сегмента в сторону перехода на использование мощных настольных систем нового поколения.

Первой информацию о новинке опубликовало издание Wccftech. Там же появилась информация, что новая материнская плата оснащена сенсорным LED-дисплей с диагональю 3,5 дюйма. Подобное происходит впервые, когда дисплей настолько большого размера добавляется к элементам материнской платы.

Материнская плата MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022


Чтобы представить размеры установленного экрана, можно напомнить, что смартфон Apple iPhone первого поколения имел именно 3,5-дюймовый дисплей. На дисплее MEG Z690 Godlike будут отображаться данные о работе процессора: его рабочая частота, напряжение. По слухам, будет предусмотрен вывод графиков.

Материнская плата MEG Z690 Godlike имеет 22 режима работы модуля VRM, отвечающего за регуляцию подачи напряжения на материнской плате. Имеется поддержка для памяти DDR5 с частотой до 6666 МГц.



Сроки выпуска новой материнской платы MSI пока не названы. но вряд ли такая яркая материнская плата будет дешевой.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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