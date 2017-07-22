В преддверии Всемирного дня распродаж 11/11, европейский лидер розничной торговли электроникой MediaMarkt оказался вовлеченным в кибератаку, совершенную против него неизвестными хакерами. Как сообщает издание BleepingComputer, хакеры потребовали от ритейлера $240 млн.
В результате атаки были зашифрованы данные на серверах и рабочих станциях компании. Это заставило администраторов сети отключить IT-системы и вывести их из сети для предотвращения дальнейшего распространения вирусной атаки.
В результате катастрофического воздействия владельцам компании пришлось вступить в переговоры с вымогателями. После этого требование выкупа упало до $50 млн в биткоинах, но все равно остается высоким.
Инцидент затронул множество магазинов торговой сети в Европе. Он связан с заражением компьютеров торговой сети вирусом-вымогателем Hive. Главная дислокация мест поражения - магазины в Нидерландах. По данным издания, пострадали в общей сложности 3100 серверов европейского ритейлера.
Хотя онлайн-продажи MediaMarkt продолжают работать, покупатели испытывают проблемы с проводкой платежей с помощью банковских карт, а также с получением чеков из магазинов.
Опасность представляет не только шифрование данных, которое выполняет вирус Hive. Он также может красть их. На это рассчитаны угрозы хакеров, которые грозятся выложить украденные файлы на сайте утечек HiveLeaks, если не получат выкуп. Точной информации о том, была ли кража персональных данных в MediaMarkt, пока отсутствует.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".