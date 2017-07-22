Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000. Об этом заявляют исследователи, которые обнаружили новый тренд на рынке: майнинг на ускорителях и процессорах нового криптотокена Raptoreum. Его добыча требует использования процессора, а популярность стремительно набирает обороты.
Майнинг Raptoreum на процессорах AMD Ryzen 9. Источник: Rabid Mining, El Chapuzas Informatico
Разработчики токена Raptoreum (RTM) используют метод майнинга, разработанный на алгоритме GhostRider. Он неэффективен для майнинга на ASIC-устройствах. В его основе используется комбинация алгоритмов Cryptonite и x16r, а также различных методов рандомизации, требующих прежде всего, наличия большого по размерам кэша L3.
По этой причине майнинг токенов Raptoreum наиболее эффективен на процессорах, которые оснащены большим кэшем L3. Примером таких процессоров могут служить AMD Ryzen 9 серий 3000 или 5000.
На текущий момент прибыль могут приносить даже процессоры Ryzen 9 3900X или 3900 (без X), выпущенные три года назад. Объем их кэш-памяти L3 составляет 64 Мбайт.
Майнинг Raptoreum на процессорах AMD Ryzen 9. Источник: Rabid Mining, El Chapuzas Informatico
Сообщество поклонников нового токена уже подготовило таблицу рентабельности, где оба процессора названы более эффективными, чем недавно выпущенный Intel Core i9-12900K.
Если конкретно, процессор Intel Core i9-12900K обеспечивает производительность на уровне 3700 H/s, тогда как Ryzen 9 3900 (не X) способен «разогнаться» до 4600 H/s, причем без всякой оптимизации. Еще более мощный 16-ядерный процессор Ryzen 9 5950X способен показать от 5100 до 6800 H/s в зависимости от конфигурации.
Эффективность майнинга Raptoreum с процессорами AMD Ryzen 9. Источник: Google Docs
Возврат инвестиций при майнинге Raptoreum, по данным пользователя под ником Rabid Mining, составляет 284 дня для набора из шести Ryzen 9 3900x и двух Ryzen 9 3950x.
В сети уже нашли видео, где показано, как выглядит «майнинговая ферма» на базе процессоров Ryzen. В одном из видео можно разглядеть 28 материнских плат ASUS Prime X570P и 28 процессоров Ryzen 9.
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