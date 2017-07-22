РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

11 ноября 2021, 14:41




Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000. Об этом заявляют исследователи, которые обнаружили новый тренд на рынке: майнинг на ускорителях и процессорах нового криптотокена Raptoreum. Его добыча требует использования процессора, а популярность стремительно набирает обороты.

Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

Майнинг Raptoreum на процессорах AMD Ryzen 9. Источник: Rabid Mining, El Chapuzas Informatico


Разработчики токена Raptoreum (RTM) используют метод майнинга, разработанный на алгоритме GhostRider. Он неэффективен для майнинга на ASIC-устройствах. В его основе используется комбинация алгоритмов Cryptonite и x16r, а также различных методов рандомизации, требующих прежде всего, наличия большого по размерам кэша L3.

По этой причине майнинг токенов Raptoreum наиболее эффективен на процессорах, которые оснащены большим кэшем L3. Примером таких процессоров могут служить AMD Ryzen 9 серий 3000 или 5000.

На текущий момент прибыль могут приносить даже процессоры Ryzen 9 3900X или 3900 (без X), выпущенные три года назад. Объем их кэш-памяти L3 составляет 64 Мбайт.

Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

Майнинг Raptoreum на процессорах AMD Ryzen 9. Источник: Rabid Mining, El Chapuzas Informatico


Сообщество поклонников нового токена уже подготовило таблицу рентабельности, где оба процессора названы более эффективными, чем недавно выпущенный Intel Core i9-12900K.

Если конкретно, процессор Intel Core i9-12900K обеспечивает производительность на уровне 3700 H/s, тогда как Ryzen 9 3900 (не X) способен «разогнаться» до 4600 H/s, причем без всякой оптимизации. Еще более мощный 16-ядерный процессор Ryzen 9 5950X способен показать от 5100 до 6800 H/s в зависимости от конфигурации.

Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

Эффективность майнинга Raptoreum с процессорами AMD Ryzen 9. Источник: Google Docs


Возврат инвестиций при майнинге Raptoreum, по данным пользователя под ником Rabid Mining, составляет 284 дня для набора из шести Ryzen 9 3900x и двух Ryzen 9 3950x.



В сети уже нашли видео, где показано, как выглядит «майнинговая ферма» на базе процессоров Ryzen. В одном из видео можно разглядеть 28 материнских плат ASUS Prime X570P и 28 процессоров Ryzen 9.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Хакеры сделали MediaMarkt «подарок» на $50 млн в биткоинах в День всемирных распродаж 11/11
  • YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей
  • Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников
  • HP выпустила рабочие станции Z by HP с предустановленной системой WSL 2
  • WhatsApp научился работать на ПК без связи со смартфоном

    • следующая новость
    Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения

    предыдущая новость
    Хакеры сделали MediaMarkt «подарок» на $50 млн в биткоинах в День всемирных распродаж 11/11

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Масштабная акция 11.11 в магазине SuperCDK: Windows 10 от $12, Office - от $25,5 Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой Как восстановить удаленные видео с SD-карты Android Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Акция 11.11 от магазина SuperCDK Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой Как восстановить удаленные видео с SD-карты Android Лучший процессорный кулер Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 ноября, 2021

    В AMD ROCm 4.5 прекращена поддержка видеокарт с архитектурой «Polaris»

    Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения

    Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

    Хакеры сделали MediaMarkt «подарок» на $50 млн в биткоинах в День всемирных распродаж 11/11

    Материнская плата MSI MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022

    Новый ноутбук Google PixelBook 2 появится не раньше 2023 года

    YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей

    10 ноября, 2021

    Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии

    Мобильный браузер Samsung стал доступен для умных часов на базе WearOS

    Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников

    Материнские платы ASUS B660 не будут поддерживать PCIe Gen5

    HP выпустила рабочие станции Z by HP с предустановленной системой WSL 2

    Niantic выпустила набор Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) для разработчиков AR-приложений

    Apple должна изменить систему платежей для приложений в App Store до 9 декабря

    На работу сканера отпечатков пальцев Google Pixel 6 продолжают поступать нарекания

    NVIDIA анонсировала ускоритель NVIDIA A2 начального уровня для задач ИИ

    Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России

    9 ноября, 2021

    Анонс нового чипсета Samsung Exynos 2200 с графикой AMD пройдет 19 ноября

    NVIDIA представила Quantum-2: сетевая платформа InfiniBand нового поколения

    Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовым дисплей FHD+, Dimensity 810 и камера на 50 Мп

    ССЫЛКИ