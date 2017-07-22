После выхода новой версии программной платформы вычислительного программирования AMD Radeon Open eCosystem 4.5 (ROCm 4.5), являющейся конкурентом NVIDIA CUDA, стало известно, что AMD отказалась в ней от поддержки прежней графической архитектуры «Polaris», видеокарты на базе которой выпускались около трех лет назад.
Гипермасштабируемая платформа с открытым исходным кодом ROCm предназначена для ускорения вычислений за счет объединения работы процессоров разных классов (CPU, GPU, FPGA). Она не зависит от выбора языка программирования, а ее развитие направлено сейчас прежде всего в сторону поддержки архитектуры CDNA (на ее базе был создан флагманский ускоритель MI100).
Платформа ROCm использует разные схемы оптимизации вычислений, которые готовят ее для работы в «эру экзафлопных вычислений» и применения в суперкомпьютерах на базе решений AMD. В числе планов на поддержку - флагманский суперкомпьютер Frontier, вычислительная мощность которого оценивается в 1,5 Эфлопс.
Поскольку экосистема ROCm основана на открытых технологиях - программных каркасах (Tensorflow / PyTorch), библиотеках (MIOpen / Blas / RCCL), моделях программирования (HIP), межсоединениях (OCD) и поддержке ядра Linux, эта платформа постоянно совершенствуется для повышения ее производительности и расширяемости. Сообщество и форумы ROCm GitHub обеспечивают свободный обмен инструментами, рекомендациями и аналитическими сведениями.
Узнав о прекращении поддержки Polaris, пользователи официального ROCm гита уже запустили обсуждение этой проблемы. Многие все еще предполагают, что отказ от архитектуры Polaris был случайной ошибкой.
Волнения связаны прежде всего с тем, что большое количество графических видеокарт выпуска 2017-2019 гг. оказываются теперь вне игры. Их нельзя будет применять для исследования и работы с новой версией платформы ROCm 4.5.
В то же время официальная службы поддержки AMD подтвердила, что видеокарта Radeon RX 480 действительно больше не поддерживается. Другой пользователь сообщил, что его видеокарта RX 570 на базе Polaris 20, которая до сих пор использовался для работы с ROCm, теперь перестала подключаться. Ходят также слухи, что видеокарта RX 590 на базе Polaris 30, выпущенного в ноябре 2018 года, также не поддерживается.
Исключение графической архитектуры, которая активно применялась три года назад, является существенным сигналом для пользователей CUDA, которых AMD хочет привлечь с помощью ROCm.
Принятое AMD решение вызывает особую озабоченность в отношении будущего привлечения студентов к исследованию на этой платформе. Многие из них пользуются видеокартами на основе «Polaris», потому что современные графические процессоры для них недосягаемы из-за слишком высокой цены.
Для сравнения, NVIDIA CUDA поддерживает графические процессоры до уровня «Maxwell» (сентябрь 2014 г.).
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