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Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra

12 ноября 2021, 09:52




Японский автопроизводитель, компания Subaru, анонсировала выпуск своего первого электромобиля Solterra. Кроссовер был показан на японском рынке, его модель для США появится на следующей неделе.

Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra


Solterra - это первый серийный электромобиль марки Subaru. Внешне и внутренне он очень сильно похож на Toyota BZ4X, поскольку обе машины построены на общей платформе - автопроизводители разрабатывали ее совместно на протяжении последних нескольких лет.

Модель Solterra отличается более традиционным дизайном по сравнению с автомобилем Toyota. Главное отличие - полный привод у Solterra и передний - у Toyota BZ4X. В салоне Solterra имеется большой центральный сенсорный экран с несколькими тактильными кнопками и приборная панель.

Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra


Дизайн электромобиля Solterra предусматривает установку на месте обычного радиатора шестиугольной фактурной конструкции черного цвета, которая напоминает традиционную решетку. Внутренний интерьер выполнен в спокойной цветовой гамме.

Внутри автомобиля установлена аккумуляторная батарея емкостью 71,4 кВт*ч. Она питает электродвигатели, установленные в каждом колесе в комплектации полноприводного электромобиля. На одной зарядке автомобиль способен проехать около 460 км. У Toyota bZ4X с ее переднеприводным вариантом этот показатель немного выше - до 530 км.

Примечательно то, что Solterra поддерживает быструю зарядку источником постоянного тока мощностью до 150 кВт. Это позволяет зарядить электромобиль до уровня 80% примерно за 30 минут.

Внутри Subaru Solterra установлен механизм теплового наддува, который помогает снизить потери запаса хода в холодную погоду. Он также используется для подогрева сидений.

Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra


Для Solterra предлагается также вариант комплектации с прозрачным панорамным люком взамен металлической крыши. На крыше монтируются солнечные батареи.

Среди других функций называются поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto, а также первая полностью автоматизированная система помощи для парковки, разработанная в инженерном подразделении Subaru. В качестве ключа можно использовать смартфон. Имеется адаптивная светодиодная подсветка.

Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra


Ожидается, что электромобиль Subaru Solterra поступит на мировой рынок в середине 2022 года. Производитель пока не разглашает цену кроссовера.



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