Японский автопроизводитель, компания Subaru, анонсировала выпуск своего первого электромобиля Solterra. Кроссовер был показан на японском рынке, его модель для США появится на следующей неделе.
Solterra - это первый серийный электромобиль марки Subaru. Внешне и внутренне он очень сильно похож на Toyota BZ4X, поскольку обе машины построены на общей платформе - автопроизводители разрабатывали ее совместно на протяжении последних нескольких лет.
Модель Solterra отличается более традиционным дизайном по сравнению с автомобилем Toyota. Главное отличие - полный привод у Solterra и передний - у Toyota BZ4X. В салоне Solterra имеется большой центральный сенсорный экран с несколькими тактильными кнопками и приборная панель.
Дизайн электромобиля Solterra предусматривает установку на месте обычного радиатора шестиугольной фактурной конструкции черного цвета, которая напоминает традиционную решетку. Внутренний интерьер выполнен в спокойной цветовой гамме.
Внутри автомобиля установлена аккумуляторная батарея емкостью 71,4 кВт*ч. Она питает электродвигатели, установленные в каждом колесе в комплектации полноприводного электромобиля. На одной зарядке автомобиль способен проехать около 460 км. У Toyota bZ4X с ее переднеприводным вариантом этот показатель немного выше - до 530 км.
Примечательно то, что Solterra поддерживает быструю зарядку источником постоянного тока мощностью до 150 кВт. Это позволяет зарядить электромобиль до уровня 80% примерно за 30 минут.
Внутри Subaru Solterra установлен механизм теплового наддува, который помогает снизить потери запаса хода в холодную погоду. Он также используется для подогрева сидений.
Для Solterra предлагается также вариант комплектации с прозрачным панорамным люком взамен металлической крыши. На крыше монтируются солнечные батареи.
Среди других функций называются поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto, а также первая полностью автоматизированная система помощи для парковки, разработанная в инженерном подразделении Subaru. В качестве ключа можно использовать смартфон. Имеется адаптивная светодиодная подсветка.
Ожидается, что электромобиль Subaru Solterra поступит на мировой рынок в середине 2022 года. Производитель пока не разглашает цену кроссовера.