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Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14s появился в России

12 ноября 2021, 11:53




Компания Huawei объявила о начале продаж в России ноутбука HUAWEI MateBook 14s премиального класса. Он оснащается мощным процессором Intel Core i7-11370H 11-го поколения, графикой Intel Iris Xe и 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти. При необходимости процессор допускает переключение в режим разгона. Максимальная потребляемая мощность процессора (TDP) - до 45 Вт.

В комплектации предусмотрена установка твердотельного накопителя NVMe PCle SSD емкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Причем в последнем случае ноутбук может поставляться с верификацией Intel Evo.

Huawei запустила продажи в России премиального ноутбука HUAWEI MateBook 14s


Для охлаждения используется усовершенствованная система HUAWEI Shark fin. Она обеспечивает эффективный отвод тепла, используя два вентилятора с S-образными лопастями и тепловые трубки.

HUAWEI MateBook 14s оснащается сенсорным 2,5K-экраном FullView с разрешением 2520х1680 пикселей. Благодаря узким рамкам экран занимает 90% фронтальной поверхности устройства. Встроенная веб-камера расположена на верхней рамке дисплея. Соотношение сторон 3:2 соответствует деловому стилю.

Huawei запустила продажи в России премиального ноутбука HUAWEI MateBook 14s


Экран HUAWEI MateBook 14s покрывает 100% цветовой палитры sRGB, имеет максимальную яркость 400 нит и обеспечивает контрастность до 1500:1. Частота обновления составляет 90 Гц.

Устройство обладает сертификатами защиты зрения от компании TÜV Rheinland. Предусмотрена автоматическая регуляция яркости экрана с учетом внешнего освещения и отображаемого контента.

HUAWEI MateBook 14s использует аккумулятор ёмкостью 60 Вт*ч. Время работы в режиме воспроизведения Full HD видео составляет до 13 часов. Штатное зарядное устройство мощностью 90 Вт позволяет зарядить батарею на три часа работы всего за 15 минут.

Huawei запустила продажи в России премиального ноутбука HUAWEI MateBook 14s


Усовершенствованная клавиатура изготовлена из полимерных материалов и имеет увеличенный ход в 1,5 мм. Применяется фирменная технология тактильной обратной связи Soft-Landing, которая дает комфорт при наборе текста.

На боковых торцах устройства расположено по одному порту USB Type-A и HDMI, два порта USB Type-C и многофункциональный аудиоразъём 3,5 мм. Второй порт USB-C в старшей модели линейки поддерживает Thunderbolt 4.

Huawei запустила продажи в России премиального ноутбука HUAWEI MateBook 14s


Рекомендованная розничная цена ноутбука HUAWEI MateBook 14s:

  • Intel Core i7-11370H 11-го поколения, 16 Гбайт + 512 Гбайт - 119 990 руб.
  • Intel Core i7-11370H 11-го поколения с верификацией Intel Evo, 16 Гбайт + 1 Тбайт - 129 990 руб.




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