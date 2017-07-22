Компания Huawei объявила о начале продаж в России ноутбука HUAWEI MateBook 14s премиального класса. Он оснащается мощным процессором Intel Core i7-11370H 11-го поколения, графикой Intel Iris Xe и 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти. При необходимости процессор допускает переключение в режим разгона. Максимальная потребляемая мощность процессора (TDP) - до 45 Вт.
В комплектации предусмотрена установка твердотельного накопителя NVMe PCle SSD емкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Причем в последнем случае ноутбук может поставляться с верификацией Intel Evo.
Для охлаждения используется усовершенствованная система HUAWEI Shark fin. Она обеспечивает эффективный отвод тепла, используя два вентилятора с S-образными лопастями и тепловые трубки.
HUAWEI MateBook 14s оснащается сенсорным 2,5K-экраном FullView с разрешением 2520х1680 пикселей. Благодаря узким рамкам экран занимает 90% фронтальной поверхности устройства. Встроенная веб-камера расположена на верхней рамке дисплея. Соотношение сторон 3:2 соответствует деловому стилю.
Экран HUAWEI MateBook 14s покрывает 100% цветовой палитры sRGB, имеет максимальную яркость 400 нит и обеспечивает контрастность до 1500:1. Частота обновления составляет 90 Гц.
Устройство обладает сертификатами защиты зрения от компании TÜV Rheinland. Предусмотрена автоматическая регуляция яркости экрана с учетом внешнего освещения и отображаемого контента.
HUAWEI MateBook 14s использует аккумулятор ёмкостью 60 Вт*ч. Время работы в режиме воспроизведения Full HD видео составляет до 13 часов. Штатное зарядное устройство мощностью 90 Вт позволяет зарядить батарею на три часа работы всего за 15 минут.
Усовершенствованная клавиатура изготовлена из полимерных материалов и имеет увеличенный ход в 1,5 мм. Применяется фирменная технология тактильной обратной связи Soft-Landing, которая дает комфорт при наборе текста.
На боковых торцах устройства расположено по одному порту USB Type-A и HDMI, два порта USB Type-C и многофункциональный аудиоразъём 3,5 мм. Второй порт USB-C в старшей модели линейки поддерживает Thunderbolt 4.
Intel Core i7-11370H 11-го поколения с верификацией Intel Evo, 16 Гбайт + 1 Тбайт - 129 990 руб.
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