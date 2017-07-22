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AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2

12 ноября 2021, 12:44




Компания AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon PRO V620, созданной на базе новейшей архитектуры AMD RDNA 2.

AMD Radeon PRO V620 предлагает значительные архитектурные улучшения по сравнению с предыдущими моделями, сообщает разработчик, выделяя в первую очередь, секционирование процессов обработки на вычислительные блоки, построение надежного конвейера для работы с визуальным контентом, реализацию совершенно нового типа поддержки кэш-памяти AMD Infinity Cache, использование многопотоковых аппаратных энкодеров и установку 32 Гбайт памяти GDDR6.

AMD анонсировала графические карты AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2


Видеокарты AMD Radeon PRO V620 способны масштабировать выделенные ресурсы графического процессора для нескольких пользователей. Тем самым, они помогают обеспечить экономически эффективное ускорение для различных рабочих нагрузок.

AMD анонсировала графические карты AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2


Благодаря функциям виртуализации, AMD Radeon PRO V620 создает эффективную потоковую передачу контента с низкой задержкой для нескольких пользователей одновременно. Это новый стандарт для облачного гейминга.

Графические карты AMD Radeon PRO V620 созданы на базе той же архитектуры, которая применяется в игровых консолях последнего поколения и играх для ПК. Они обеспечивают отличную производительность в играх с высоким разрешением и поддержкой различных визуальных технологий, включая Vulkan, DirectX 12 Ultimate и AMD FidelityFX. Эти видеокарты позволяют получать все графические эффекты ААА-игр в полном объеме.

AMD анонсировала графические карты AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2


Виртуализация процессоров на базе SR-IOV обеспечивает не только масштабирование для нескольких профессиональных пользователей, но и помогает обеспечить защиту данных от других пользователей.

Имеется поддержка драйверов AMD и программного обеспечения AMD ROCm. Это позволяет использовать карту в различных рабочих прикладных нагрузках, включая облачные игры, DaaS, WaaS и ML.

AMD анонсировала графические карты AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2


Информация о ценах не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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