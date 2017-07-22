Microsoft планирует демократизировать доступ к играм в Microsoft Store. Об этом стало известно после публикации видеоролика для сообщества Xbox Game Pass.
В нем Microsoft подтвердила, что собирается внести изменения в политику доступа к папкам с установленными играми для игроков, загрузившим программы из Microsoft Store. Планируется разрешить устанавливать игры где угодно, в том числе в незащищенные папки. В этом случае они смогут вносить в игры другие изменения, которые раньше были невозможны.
О пересмотре политики в Microsoft заговорили недавно. Оценив опыт загрузок в прошлом году, в компании пришли к выводу, что будет намного лучше, если Windows станет более открытой платформой для пользователей. Новое отношение распространится на всех пользователей Windows, поэтому оно затрагивает и геймеров.
Как известно, в настоящее время геймеры могут скачивать игры из хранилища Microsoft Store. Однако до сих пор эта платформа была закрытой. После установки игра попадала в защищенную папку, к которой пользователи не имели доступа. Из-за этого было невозможно вносить какие-либо изменения в предложенные по умолчанию политики. В то же время моддинг является довольно популярным занятием среди геймеров.
Например, до сих пор даже сверхбольшие по размеру занимаемого пространства игры можно было устанавливать только в папку WindowsApps на основном диске. Это приводило к быстрому переполнению доступного пространства. Новые правила позволят устанавливать игры на дополнительные накопители.
Microsoft уже подтвердила, что новая функция пока проходит внутреннее тестирование. Если внутренние тесты не выявят серьезных проблем, то в ближайшем будущем новая функция может стать доступна бета-тестерам.
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