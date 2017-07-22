РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки

12 ноября 2021, 16:26




Apple подала патентyю заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), в которой представила новый способ обеспечения конфиденциальности информации, выводимой на экран смартфона. Суть изобретения состоит в использовании особого принципа отображения контента на экране смартфона, при котором его можно разглядеть только через специальные умные очки.

Как сообщает издание PatentlyApple, в патенте описана система, которая позволяет совместить два типа отображения графических данных «на электронном устройстве»: стандартным путем и новым способом, требующим коррекции при просмотре.

Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки


Самым важным элементом в предложенной системе являются умные очки «конфиденциальности». Их отсутствие препятствует возможности просмотра контента на экране устройства и тем самым блокирует доступ к информации со стороны посторонних. Единственным способом увидеть, что происходит на экране дисплея, становится использование специальных очков.

Многие эксперты сразу напомнили, что по слухам Apple ведет разработку гарнитуры, использующей элементы смешанной реальности. Компания работает также над очками, где используются механизмы дополненной реальности (AR).

В этой связи функция конфиденциальности может быть частным примером развития концепции умных очков. Появление этой функции вместе со смарт-очками может стать важным аргументом в пользу выбора умных очков именно этого бренда.

Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки


Помимо функции конфиденциальности Apple ведет разработку различных профилей применения Face ID. В патенте указывается, что данная система конфиденциальности будет использовать дополнительную функцию, которая позволит различать уникальные особенности на лице пользователя. К их числу относятся такие признаки, как прическа, борода, усы, обычные или солнцезащитные очки и многое другое. Таким образом, речь может идти еще об одной системе биометрической проверки.

На данный момент это всего лишь патент, поэтому к практической реализации описанного механизма следует относиться осторожно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra
  • Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии
  • Мобильный браузер Samsung стал доступен для умных часов на базе WearOS
  • Умные духовые шкафы Samsung Infinite Line уже продаются в России
  • Nanoleaf Lines можно применять для футуристичного освещения комнаты геймера

    • предыдущая новость
    Microsoft планирует демократизировать доступ к играм в Microsoft Store

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Масштабная акция 11.11 в магазине SuperCDK: Windows 10 от $12, Office - от $25,5 Большая распродажа ко Дню холостяка: скидки на Xiaomi 11T, POCO X3 Pro и Redmi Buds 3 Pro Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой Как восстановить удаленные видео с SD-карты Android
    Акция 11.11 от магазина SuperCDK Большая распродажа ко Дню холостяка Лучший компьютерный корпус Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой Как восстановить удаленные видео с SD-карты Android
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 ноября, 2021

    Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки

    Microsoft планирует демократизировать доступ к играм в Microsoft Store

    AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2

    Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14s появился в России

    Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra

    11 ноября, 2021

    В AMD ROCm 4.5 прекращена поддержка видеокарт с архитектурой Polaris

    Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения

    Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

    Хакеры сделали MediaMarkt «подарок» на $50 млн в биткоинах в День всемирных распродаж 11/11

    Материнская плата MSI MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022

    Новый ноутбук Google PixelBook 2 появится не раньше 2023 года

    YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей

    10 ноября, 2021

    Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии

    Мобильный браузер Samsung стал доступен для умных часов на базе WearOS

    Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников

    Материнские платы ASUS B660 не будут поддерживать PCIe Gen5

    HP выпустила рабочие станции Z by HP с предустановленной системой WSL 2

    Niantic выпустила набор Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) для разработчиков AR-приложений

    Apple должна изменить систему платежей для приложений в App Store до 9 декабря

    На работу сканера отпечатков пальцев Google Pixel 6 продолжают поступать нарекания

    ССЫЛКИ