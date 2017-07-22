Apple подала патентyю заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), в которой представила новый способ обеспечения конфиденциальности информации, выводимой на экран смартфона. Суть изобретения состоит в использовании особого принципа отображения контента на экране смартфона, при котором его можно разглядеть только через специальные умные очки.
Как сообщает издание PatentlyApple, в патенте описана система, которая позволяет совместить два типа отображения графических данных «на электронном устройстве»: стандартным путем и новым способом, требующим коррекции при просмотре.
Самым важным элементом в предложенной системе являются умные очки «конфиденциальности». Их отсутствие препятствует возможности просмотра контента на экране устройства и тем самым блокирует доступ к информации со стороны посторонних. Единственным способом увидеть, что происходит на экране дисплея, становится использование специальных очков.
Многие эксперты сразу напомнили, что по слухам Apple ведет разработку гарнитуры, использующей элементы смешанной реальности. Компания работает также над очками, где используются механизмы дополненной реальности (AR).
В этой связи функция конфиденциальности может быть частным примером развития концепции умных очков. Появление этой функции вместе со смарт-очками может стать важным аргументом в пользу выбора умных очков именно этого бренда.
Помимо функции конфиденциальности Apple ведет разработку различных профилей применения Face ID. В патенте указывается, что данная система конфиденциальности будет использовать дополнительную функцию, которая позволит различать уникальные особенности на лице пользователя. К их числу относятся такие признаки, как прическа, борода, усы, обычные или солнцезащитные очки и многое другое. Таким образом, речь может идти еще об одной системе биометрической проверки.
На данный момент это всего лишь патент, поэтому к практической реализации описанного механизма следует относиться осторожно.