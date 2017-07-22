Huawei «переименовала» свой смартфон nova 8 Pro под финскую модель TD Tech N8 Pro. Это позволило начать официальные продажи нового смартфона TD Tech N8 Pro. Но потом что-то пошло не так.
На прошлой неделе модель TD Tech N8 Pro официально появилась на складах. Устройство оказалось интересным с точки зрения начинки, что сразу привлекло внимание ритейлеров. Они быстро внесли его в свои прайс-листы и запустили продажи на различных китайских площадках электронной торговли.
Однако внезапно смартфон стал пропадать с онлайн-витрин. В течение нескольких дней после запуска телефон был удален со всех площадок по неизвестной причине. Даже крупнейшая торговая площадка JD.com удалила его из своего каталога, добавив сообщение: «Этот смартфон снят с продажи». При этом ни одно из местных изданий не сообщило о наличии каких-либо официальных доказательств прекращения производства TD Tech N8 Pro.
Название модели указывает на принадлежность к компании TD Tech Ltd., являющейся дочерней от финской компании Nokia Networks. Но анализ начинки смартфона выявил использование однокристальной системы Kirin 985 с модемом 5G, за выпуск которой отвечала компания Huawei.
В то же время на упаковке и корпусе смартфона была проставлена маркировка TD Tech. Поэтому ритейлеры решили, что перед ними легальная модель, и нет никаких оснований для учета ограничений на использование 5G.
Бизнес Huawei по производству смартфонов находится в хаосе с тех пор, как правительство США добавило эту компанию в список организаций, для которых запрещено применять технологии родом из США. В результате последовавших санкций фирме пришлось продать свой суббренд HONOR.
В результате проведенных разбирательств, ритейлеры, по всей видимости, приняли решение о незаконности появления устройства TD Tech N8 Pro и сняли его с продаж.