РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei пыталась выпустить 5G-смартфон nova 8 Pro под именем TD Tech N8 Pro

12 ноября 2021, 18:58




Huawei «переименовала» свой смартфон nova 8 Pro под финскую модель TD Tech N8 Pro. Это позволило начать официальные продажи нового смартфона TD Tech N8 Pro. Но потом что-то пошло не так.

На прошлой неделе модель TD Tech N8 Pro официально появилась на складах. Устройство оказалось интересным с точки зрения начинки, что сразу привлекло внимание ритейлеров. Они быстро внесли его в свои прайс-листы и запустили продажи на различных китайских площадках электронной торговли.

Huawei переименовала смартфон nova 8 Pro под финскую модель TD Tech N8 Pro


Однако внезапно смартфон стал пропадать с онлайн-витрин. В течение нескольких дней после запуска телефон был удален со всех площадок по неизвестной причине. Даже крупнейшая торговая площадка JD.com удалила его из своего каталога, добавив сообщение: «Этот смартфон снят с продажи». При этом ни одно из местных изданий не сообщило о наличии каких-либо официальных доказательств прекращения производства TD Tech N8 Pro.

Название модели указывает на принадлежность к компании TD Tech Ltd., являющейся дочерней от финской компании Nokia Networks. Но анализ начинки смартфона выявил использование однокристальной системы Kirin 985 с модемом 5G, за выпуск которой отвечала компания Huawei.

В то же время на упаковке и корпусе смартфона была проставлена маркировка TD Tech. Поэтому ритейлеры решили, что перед ними легальная модель, и нет никаких оснований для учета ограничений на использование 5G.

Бизнес Huawei по производству смартфонов находится в хаосе с тех пор, как правительство США добавило эту компанию в список организаций, для которых запрещено применять технологии родом из США. В результате последовавших санкций фирме пришлось продать свой суббренд HONOR.

Huawei переименовала смартфон nova 8 Pro под финскую модель TD Tech N8 Pro


В результате проведенных разбирательств, ритейлеры, по всей видимости, приняли решение о незаконности появления устройства TD Tech N8 Pro и сняли его с продаж.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • На работу сканера отпечатков пальцев Google Pixel 6 продолжают поступать нарекания
  • Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовым дисплей FHD+, Dimensity 810 и камера на 50 Мп
  • Motorola объявила о начале продаж в России недорогого функционального смартфона moto g60s
  • Google назвала причину медленной работы подэкранного датчика Google Pixel 6
  • Анонс moto e30: 6,5-дюймовый дисплей 90 Гц, камера 48 Мп, батарея 5000 мАч за 9700 руб.

    • следующая новость
    «Массовый» мобильный процессор Intel Core i7-12700H «засветил» свою производительность в тестах Geekbench

    предыдущая новость
    Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Масштабная акция 11.11 в магазине SuperCDK: Windows 10 от $12, Office - от $25,5 Большая распродажа ко Дню холостяка: скидки на Xiaomi 11T, POCO X3 Pro и Redmi Buds 3 Pro Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой Как восстановить удаленные видео с SD-карты Android
    Акция 11.11 от магазина SuperCDK Большая распродажа ко Дню холостяка Лучший компьютерный корпус Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой Как восстановить удаленные видео с SD-карты Android
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 ноября, 2021

    iPhone X с разъемом USB-C продан на eBay за 86 001 долларов

    «Массовый» мобильный процессор Intel Core i7-12700H «засветил» свою производительность в тестах Geekbench

    Huawei пыталась выпустить 5G-смартфон nova 8 Pro под именем TD Tech N8 Pro

    Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки

    Microsoft планирует демократизировать доступ к играм в Microsoft Store

    AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2

    Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14s появился в России

    Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra

    11 ноября, 2021

    В AMD ROCm 4.5 прекращена поддержка видеокарт с архитектурой Polaris

    Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения

    Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

    Хакеры сделали MediaMarkt «подарок» на $50 млн в биткоинах в День всемирных распродаж 11/11

    Материнская плата MSI MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022

    Новый ноутбук Google PixelBook 2 появится не раньше 2023 года

    YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей

    10 ноября, 2021

    Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии

    Мобильный браузер Samsung стал доступен для умных часов на базе WearOS

    Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников

    Материнские платы ASUS B660 не будут поддерживать PCIe Gen5

    HP выпустила рабочие станции Z by HP с предустановленной системой WSL 2

    ССЫЛКИ