Новое поколение высокопроизводительных процессоров Intel серии Alder Lake-P будет показано на выставке CES 2022. Однако уже сейчас появилась неофициальная информация о двух моделях из этой серии.
По всей видимости, флагманом всей линейки будет выступать процессор Core i9-12900HK. Это будет модель для «технических энтузиастов». Второй модели со снятым ограничителем разгона, видимо, не будет: никаких данных ни о 12980HK, ни о ему подобном пока не появлялось.
Самым производительным процессором для массовых пользователей станет процессор i7-12700H. До него в этой роли выступал 6-ядерный процессор Intel Core i7-10750H 10-го поколения серии Comet Lake-H, которым оснащались многие игровые ноутбуки недавнего прошлого. На смену ему пришел нынешний 6-ядерный процессор Core i7-11800H 11-го поколения серии Tiger Lake-H, который хотя и увеличил количество производительных ядер, но продолжал работать в однопоточном конвейере. Теперь на смену готовится 14-ядерный процессор Core i7-12700H, если верить просочившимся данным из Geekbench.
Будущий i7-12700H будет оснащен тем же количеством ядер, что и топовая модель Core i9-12900HK: 6 высокопроизводительных (больших) ядер и 8 эффективных (маленьких) ядер. Хотя в общей сложности i7-12700H будет иметь 14 ядер, но количество потоков будет только 20 - эффективные ядра не поддерживают гиперпоточность.
Базовая частота процессора i7-12700H, по слухам, составит от 2,45 ГГц до 2,69 ГГц, при разгоне она будет подниматься до 4,174-4,588 ГГц. Флагманский Core i9-12900HK будет иметь на 400 МГц выше, чем у i9-12700H.
На одноядерном тесте процессор i7-12700H сумел показать 1340 баллов, на многоядерном - в и 11138 баллов.
Результаты Intel Core i7-12700H в тестах Geekbench 5. Источник: Geekbench
Эти результаты были показаны на базе ноутбука Gigabyte AERO 5 XE.
Если сравнивать с предыдущим поколением на примере i7-11800H, то результат Intel Core i7-12700H на производительность в одноядерном тесте на самом деле оказался ниже, тогда как в многоядерном она выросла почти на 40%. Если же сравнивать с процессором 10-го поколения (i7-10750H), то прирост производительности в многоядерном тесте вырос на 105%.
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