Смартфон iPhone X, который был выпущен в 2017 году, был выставлен на продажу через онлайн-аукцион eBay и продан за 86 001 долларов (6,268 млн руб.). Единственным отличием проданного смартфона от стандартной модели стала переделка обычного порта Lightening на USB-C. Новый разъем может использоваться для всех типовых операций.
Автором осуществленного моддинга стал Кен Пиллонели, студент по специальности «робототехника». Ранее он сделал видеозапись с подробным описанием процесса осуществленного моддинга, которая затем была выложена на Youtube.
Моддинг состоял в том, что был раскрыт разъем, распаяны контакты и перепаяны на новый разъем. После этого схема была залита компаундом против растрескивания.
Видео было опубликовано 1 ноября и за прошедшее время набрало более 600 000 просмотров. Тема ролика широко обсуждалась в социальных сетях.
Торги на аукционе eBay продолжались в течение стандартных 10 дней. За это время было подано в общей сложности 116 заявок. 6 заявок затем были сняты, причем одна из них была максимальным предложением выкупить лот за 99 000 долларов.
В результате лот был продан за 86 001 долларов.
Эксперты объясняют ажиотаж вокруг этого моддинга тем, что Apple перешла на использование порта USB-C для зарядки и передачи данных для всех гаджетов - от iPad до Mac, кроме iPhone. Apple продолжает использовать запатентованный разъем Lightning на смартфонах iPhone и, по слухам, не собирается отказываться от него в ближайшее время.
Проданный смартфон IPhone X представляет собой обычную модель с объемом памяти 64 Гбайт. Для продажи для него была подготовлена оригинальная коробка, но без каких-либо аксессуаров.
В качестве бонуса победитель торгов получил право на 30-минутный телефонный разговор с Кеном Пиллонели. Он может позвонить и спросить, как появился первый в мире iPhone с разъемом с USB-C.