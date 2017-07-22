Издание WccftTech опубликовало более подробный отчет по характеристикам видеокарты Radeon RX 7900 XT на базе AMD RDNA 3, сведения о которой удалось собрать к настоящему времени. Известно, что она будет выстроена на базе эталонного графического процессора Navi 31, который использует архитектуру AMD RDNA 3. Ожидается, что этот процессор появится на видеокарте следующего поколения Radeon RX 7900 XT.
Эксперты ожидают в будущем одновременный выпуск сразу двух видеокарт следующего поколения, которые будут конкурировать между собой. Это - Radeon RX 7900 XT на базе AMD RDNA 3 и ее конкурент - графическая карта GeForce RTX 4090 на базе процессора AD102 с архитектурой NVIDIA Ada Lovelace.
Поводом для публикации в WccftTech стало сообщение, которое опубликовал через Twitter хорошо известный информатор Greymon55. Он уже на протяжении продолжительного времени активно собирает любую информацию о новом графическом оборудовании и публикует ее.
Согласно имеющимся на текущий момент данным, AMD намерена отказаться от использования специально выделенных вычислительных юнитов CU (Compute Units). Вместо них AMD собирается внедрbть при переходе на графические процессоры поколения RDNA 3 процессорные блоки совместной обработки WGP (Work Group Processors)
Чтобы реализовать задуманное в Navi 31, AMD будет использовать конструкционное решение, получившее название MCM (Multi-chip module). Оно позволит разнести функционал микросхемы на несколько раздельных чипов, которые будут объединены в составе единого общего корпуса.
В настоящее время эта конструкция для Navi 31 предполагает наличие как минимум двух ключевых чипов: кристалла графического ядра (GCD), изготавливаемого на 5-нм техпроцессе TSMC, и многоуровневой матрицы кэш-памяти MCD (Multi-Cache Die), которая будет выпускаться на 6-нм техузле TSMC. Ранее ходили слухи, что AMD уже изготовила опытный кристалл графического процессора Navi 31.
Greymon55 сообщает, что сейчас в разработке находится графический процессор Navi 31 в следующей конфигурации: два графических ядра GCD и одна пластина MCD (Multi-Cache Die). Каждый GCD-модуль содержит по 3 модуля Shader Engine для шейдерных преобразований (всего 6 штук), а каждый модуль Shader Engine представляет собой набор из двух шейдерных массивов Shader Array (2хSE / 6хGCD = 12 GCD).
В свою очередь, каждый шейдерный массив Shader Array состоит из 5 процессорных блоков WGP (10 на каждый SE / 30 на каждый GCD / в сумме получается 60). Для каждой процессорного блока WGP выделяется по 8 модулей SIMD32, каждый из которых имеет по 32 ALU - 40 SIMD32 на каждый SA / 80 на каждый SE / 240 на каждый GCD / всего - 480).
Если подсчитать вычислительную мощность каждого блока SIMD32, то в совокупности получается 7680 процессорных ядер на один модуль GCD. В общей сумме это дает 15 360 процессорных ядер.
Для оценки производительности можно принять, что графический процессор Navi 31 будет работать на тактовой частоте 2,4-2,5 ГГц. В этом случае его оценка производительности составит около 75 тTFLOPS (на операциях FP32). По сравнению с видеокартой Radeon RX 6900 XT прирост производительности составит «безумные» 226%.
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