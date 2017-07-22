РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новое о видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе AMD RDNA 3

14 ноября 2021, 21:10




Издание WccftTech опубликовало более подробный отчет по характеристикам видеокарты Radeon RX 7900 XT на базе AMD RDNA 3, сведения о которой удалось собрать к настоящему времени. Известно, что она будет выстроена на базе эталонного графического процессора Navi 31, который использует архитектуру AMD RDNA 3. Ожидается, что этот процессор появится на видеокарте следующего поколения Radeon RX 7900 XT.

Новое о видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе AMD RDNA 3


Эксперты ожидают в будущем одновременный выпуск сразу двух видеокарт следующего поколения, которые будут конкурировать между собой. Это - Radeon RX 7900 XT на базе AMD RDNA 3 и ее конкурент - графическая карта GeForce RTX 4090 на базе процессора AD102 с архитектурой NVIDIA Ada Lovelace.

Поводом для публикации в WccftTech стало сообщение, которое опубликовал через Twitter хорошо известный информатор Greymon55. Он уже на протяжении продолжительного времени активно собирает любую информацию о новом графическом оборудовании и публикует ее.



Согласно имеющимся на текущий момент данным, AMD намерена отказаться от использования специально выделенных вычислительных юнитов CU (Compute Units). Вместо них AMD собирается внедрbть при переходе на графические процессоры поколения RDNA 3 процессорные блоки совместной обработки WGP (Work Group Processors)

Новое о видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе AMD RDNA 3


Чтобы реализовать задуманное в Navi 31, AMD будет использовать конструкционное решение, получившее название MCM (Multi-chip module). Оно позволит разнести функционал микросхемы на несколько раздельных чипов, которые будут объединены в составе единого общего корпуса.

Новое о видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе AMD RDNA 3


В настоящее время эта конструкция для Navi 31 предполагает наличие как минимум двух ключевых чипов: кристалла графического ядра (GCD), изготавливаемого на 5-нм техпроцессе TSMC, и многоуровневой матрицы кэш-памяти MCD (Multi-Cache Die), которая будет выпускаться на 6-нм техузле TSMC. Ранее ходили слухи, что AMD уже изготовила опытный кристалл графического процессора Navi 31.

Greymon55 сообщает, что сейчас в разработке находится графический процессор Navi 31 в следующей конфигурации: два графических ядра GCD и одна пластина MCD (Multi-Cache Die). Каждый GCD-модуль содержит по 3 модуля Shader Engine для шейдерных преобразований (всего 6 штук), а каждый модуль Shader Engine представляет собой набор из двух шейдерных массивов Shader Array (2хSE / 6хGCD = 12 GCD).

В свою очередь, каждый шейдерный массив Shader Array состоит из 5 процессорных блоков WGP (10 на каждый SE / 30 на каждый GCD / в сумме получается 60). Для каждой процессорного блока WGP выделяется по 8 модулей SIMD32, каждый из которых имеет по 32 ALU - 40 SIMD32 на каждый SA / 80 на каждый SE / 240 на каждый GCD / всего - 480).

Если подсчитать вычислительную мощность каждого блока SIMD32, то в совокупности получается 7680 процессорных ядер на один модуль GCD. В общей сумме это дает 15 360 процессорных ядер.

Новое о видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе AMD RDNA 3


Для оценки производительности можно принять, что графический процессор Navi 31 будет работать на тактовой частоте 2,4-2,5 ГГц. В этом случае его оценка производительности составит около 75 тTFLOPS (на операциях FP32). По сравнению с видеокартой Radeon RX 6900 XT прирост производительности составит «безумные» 226%.

Новое о видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе AMD RDNA 3




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • В AMD ROCm 4.5 прекращена поддержка видеокарт с архитектурой Polaris
  • NVIDIA анонсировала ускоритель NVIDIA A2 начального уровня для задач ИИ
  • Intel отказалась от планов развития серверной графики как отдельного аппаратного решения
  • Новый графический чип ARM окажется быстрее Mali-G710 на 30%
  • Видеокарта NVIDIA RTX A2000 обошла AMD RX 6600 по эффективности майнинга эфира

    • предыдущая новость
    iPhone X с разъемом USB-C продан на eBay за 86 001 доллар

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4: флагман с лучшим шумоподавлением Главные новости за неделю Большая распродажа ко Дню холостяка: скидки на Xiaomi 11T, POCO X3 Pro и Redmi Buds 3 Pro Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой
    Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4 Главные новости за неделю Большая распродажа ко Дню холостяка Лучший компьютерный корпус Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 ноября, 2021

    Новое о видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе AMD RDNA 3

    12 ноября, 2021

    iPhone X с разъемом USB-C продан на eBay за 86 001 доллар

    Мобильный процессор Intel Core i7-12700H показал себя в бенчмарке Geekbench

    Huawei пыталась выпустить 5G-смартфон nova 8 Pro под именем TD Tech N8 Pro

    Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки

    Microsoft планирует демократизировать доступ к играм в Microsoft Store

    AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2

    Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14s появился в России

    Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra

    11 ноября, 2021

    В AMD ROCm 4.5 прекращена поддержка видеокарт с архитектурой Polaris

    Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения

    Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

    Хакеры сделали MediaMarkt «подарок» на $50 млн в биткоинах в День всемирных распродаж 11/11

    Материнская плата MSI MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022

    Новый ноутбук Google PixelBook 2 появится не раньше 2023 года

    YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей

    10 ноября, 2021

    Электромотоцикл BMW CE 04 запущен в серийное производство в Германии

    Мобильный браузер Samsung стал доступен для умных часов на базе WearOS

    Microsoft выпустила Windows 11 SE для студентов и школьников

    Материнские платы ASUS B660 не будут поддерживать PCIe Gen5

    ССЫЛКИ