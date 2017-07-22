Появились неявные свидетельства того, что инновационный двухстраничный планшет Microsoft Surface Neo уже был создан фактически, но компания Microsoft решила не запускать его в массовую серию.
К такому выводу пришел пользователь сети Reddit, который увидел новинку в одном из эпизодов недавно выпущенного на экраны в США фильма Красное уведомление (Red Notice) с Райаном Рейнольдсом. Там герой фильма пользуется устройством, один-в-один напоминающим Surface Neo.
Microsoft анонсировала разработку Surface Neo, планшета с двумя экранами под управлением Windows 10X, в октябре 2019 года. Сообщалось, что гаджет будет работать наиболее эффективно в паре со смартфоном Microsoft Surface Duo.
Год спустя смартфон Microsoft Surface Duo появился на рынке, в то время как выпуск более инновационного планшета Surface Neo был задержан. На вопросы, почему так случилось, Microsoft настаивала на версии, что релиз устройства отложили, но компания не отказалась от его выпуска.
Тогда Панос Панай, коммерческий директор Microsoft и директор по продуктам для устройств Windows, заявил следующее: «Neo просто задерживается. Нам нужно еще немного времени, чтобы представить продукт с нужным набором полезных программ. Мы продолжаем делать ставку на новую концепцию, выбранный форм-фактор и подтверждаем выбор того размера устройства, о котором говорилось ранее. Он станет прекрасным дополнением к Duo под Windows».
Два года спустя на рынке многое изменилось. Microsoft объявила об отказе от дальнейшей разработки специальной версии Windows 10X, которая предназначалась именно для устройств подобного рода. Можно было бы даже с уверенностью предположить, что разработка самого устройства просто не была завершена.
Но внезапно устройство, очень сильно похожее на ожидаемый Surface Neo, появилось в недавно выпущенном фильме Red Notice. В кадрах присутствует планшет-трансформер, используемый для запуска некого несуществующего приложения, которое используется для взлома биометрической системы защиты хранилища данных.
Этот фильм снимался в 2020 году. Наиболее вероятно, Microsoft организовала появление своего продукта в этом фильме, рассчитывая, что к выходу фильма на экраны устройство уже появится в продаже. В этой ситуации фильм станет рекламной площадкой для его продвижения. Но потом произошли внезапные изменения в планах компании.
Этот эпизод позволяет с уверенностью сказать, что рабочий инженерный прототип Surface Neo уже существовал два года назад. Но Microsoft остановила его продвижение на рынок. Другими словами, Surface Neo почти наверняка не появится на массовом рынке, по крайней мере в скором будущем.
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