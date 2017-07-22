РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Двухстраничный планшет Microsoft Surface Neo уже создан, но он не пойдет в серию

15 ноября 2021, 09:15




Появились неявные свидетельства того, что инновационный двухстраничный планшет Microsoft Surface Neo уже был создан фактически, но компания Microsoft решила не запускать его в массовую серию.

К такому выводу пришел пользователь сети Reddit, который увидел новинку в одном из эпизодов недавно выпущенного на экраны в США фильма Красное уведомление (Red Notice) с Райаном Рейнольдсом. Там герой фильма пользуется устройством, один-в-один напоминающим Surface Neo.

Двухстраничный планшет Surface Neo уже создан, но он не пойдет в серию


Microsoft анонсировала разработку Surface Neo, планшета с двумя экранами под управлением Windows 10X, в октябре 2019 года. Сообщалось, что гаджет будет работать наиболее эффективно в паре со смартфоном Microsoft Surface Duo.

Год спустя смартфон Microsoft Surface Duo появился на рынке, в то время как выпуск более инновационного планшета Surface Neo был задержан. На вопросы, почему так случилось, Microsoft настаивала на версии, что релиз устройства отложили, но компания не отказалась от его выпуска.

Тогда Панос Панай, коммерческий директор Microsoft и директор по продуктам для устройств Windows, заявил следующее: «Neo просто задерживается. Нам нужно еще немного времени, чтобы представить продукт с нужным набором полезных программ. Мы продолжаем делать ставку на новую концепцию, выбранный форм-фактор и подтверждаем выбор того размера устройства, о котором говорилось ранее. Он станет прекрасным дополнением к Duo под Windows».

Двухстраничный планшет Surface Neo уже создан, но он не пойдет в серию


Два года спустя на рынке многое изменилось. Microsoft объявила об отказе от дальнейшей разработки специальной версии Windows 10X, которая предназначалась именно для устройств подобного рода. Можно было бы даже с уверенностью предположить, что разработка самого устройства просто не была завершена.

Но внезапно устройство, очень сильно похожее на ожидаемый Surface Neo, появилось в недавно выпущенном фильме Red Notice. В кадрах присутствует планшет-трансформер, используемый для запуска некого несуществующего приложения, которое используется для взлома биометрической системы защиты хранилища данных.

Двухстраничный планшет Surface Neo уже создан, но он не пойдет в серию


Этот фильм снимался в 2020 году. Наиболее вероятно, Microsoft организовала появление своего продукта в этом фильме, рассчитывая, что к выходу фильма на экраны устройство уже появится в продаже. В этой ситуации фильм станет рекламной площадкой для его продвижения. Но потом произошли внезапные изменения в планах компании.

Этот эпизод позволяет с уверенностью сказать, что рабочий инженерный прототип Surface Neo уже существовал два года назад. Но Microsoft остановила его продвижение на рынок. Другими словами, Surface Neo почти наверняка не появится на массовом рынке, по крайней мере в скором будущем.

Двухстраничный планшет Surface Neo уже создан, но он не пойдет в серию




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

Читайте также:

  • Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14s появился в России
  • Новый ноутбук Google PixelBook 2 появится не раньше 2023 года
  • Apple готовится обновить iPad mini для устранения артефактов из-за эффекта желе
  • Анонс Lenovo YOGA Pro14s Carbon и YOGA 16S 2022 на базе мобильных процессоров Ryzen 5000
  • realme Book дебютировал в России: первый ноутбук realme получил невысокий ценник

    • следующая новость
    Складной смартфон OPPO под названием Peacock появится в декабре

    предыдущая новость
    Новое о видеокарте AMD Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе RDNA 3

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4: флагман с лучшим шумоподавлением Главные новости за неделю Большая распродажа ко Дню холостяка: скидки на Xiaomi 11T, POCO X3 Pro и Redmi Buds 3 Pro Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой
    Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4 Главные новости за неделю Большая распродажа ко Дню холостяка Лучший компьютерный корпус Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 ноября, 2021

    Toshiba объявила о стратегическом разделении с образованием трех самостоятельных компаний

    Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay

    Складной смартфон OPPO под названием Peacock появится в декабре

    Двухстраничный планшет Microsoft Surface Neo уже создан, но он не пойдет в серию

    14 ноября, 2021

    Новое о видеокарте AMD Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе RDNA 3

    12 ноября, 2021

    iPhone X с разъемом USB-C продан на eBay за 86 001 доллар

    Мобильный процессор Intel Core i7-12700H показал себя в бенчмарке Geekbench

    Huawei пыталась выпустить 5G-смартфон nova 8 Pro под именем TD Tech N8 Pro

    Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки

    Microsoft планирует демократизировать доступ к играм в Microsoft Store

    AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2

    Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14s появился в России

    Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra

    11 ноября, 2021

    В AMD ROCm 4.5 прекращена поддержка видеокарт с архитектурой Polaris

    Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения

    Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

    Хакеры сделали MediaMarkt «подарок» на $50 млн в биткоинах в День всемирных распродаж 11/11

    Материнская плата MSI MEG Z690 Godlike стала лауреатом конкурса лучшего дизайна CES 2022

    Новый ноутбук Google PixelBook 2 появится не раньше 2023 года

    YouTube нашел способ снизить степень агрессии пользователей

    ССЫЛКИ