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Складной смартфон OPPO под названием Peacock появится в декабре

15 ноября 2021, 12:17




Компания OPPO славится своими технологическими новинками и уже давно сообщила, что работает над созданием собственной модели складного смартфона. Запуск этого проекта был обусловлен растущей популярностью подобных устройств. В то же время OPPO до сих пор так и не выпустила ни одного складного смартфона, и только совсем недавно появились слухи о ее планах по релизу такого гаджета в этом году. Самые последние слухи указывают на то, что анонс может состояться в следующем месяце.

Эту новость сообщил через сеть Weibo некий пользователь. Он написал, что новый складной телефон от OPPO получит название Peacock. Срок запуска - декабрь. Он также сообщил, что у OPPO почти готово еще одно, интересное устройство под названием «Butterfly»; его запуск запланирован на следующий год.

Складной смартфон OPPO под названием Peacock появится в декабре


Ожидается, что новый смартфон будет складываться внутрь, аналогично Galaxy Z Fold3 и Huawei Mate X2. А помимо этого источник говорит об использовании в гаджете флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 888.

Про смартфон Butterfly сообщается, что оно появится в начале следующего года и будет работать на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 898. Это устройство может относиться к серии Find X4,

Помимо этого, ранее ходили слухи, что складной смартфон OPPO будет оснащен 8-дюймовой OLED-панелью, выполненной по технологии LTPO (на базе низкотемпературного поликристаллического оксида). Частота обновления экрана составит 120 Вт. Он будет работать под управлением Android 12 с интерфейсом ColorOS 12.

Что касается камеры, то ожидается установка 50-мегапиксельной основной камеры на базе датчика Sony IMX766. Общее количество установленных камер на данный момент не подтверждено. Для селфи и видеозвонков может быть использована 32-мегапиксельная камера.

Ранее также сообщалось, что складной смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Помимо складного смартфона, китайская компания OPPO также готовится к выпуску смартфонов серии OPPO Reno7 следующего поколения. Точная дата их выхода еще не подтверждена, но многое указывает на то, что официальный анонс может состояться в середине декабря 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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