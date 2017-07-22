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Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay

15 ноября 2021, 13:23




По сети разошелся слух, что образцы процессоров Intel Core i5-12400 уже появились на торговой площадке eBay, но лучше пока не покупать их.

Главная причина этого кроется в том, что появившиеся модели являются инженерными образцами Intel Core i5-12400. Они предназначены для тестирования новой платформы, а не для полноценной работы. Сообщается также, что у них обнаружены проблемы с совместимостью.

Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay


Процессор Core i5-12400 относится к полупроводниковым изделиям среднего класса. Его существенное отличие - это отсутствие в конфигурации малых высокоэффективных ядер. Конфигурация Core i5-12400 представлена системой из только производительных (больших) ядер Golden Cove.

В настоящее время новые модели процессоров, относящихся к поколению Alder Lake, еще не анонсированы официально. Их выпуск запланирован компанией Intel на первый квартал 2022 года.

Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay


В конфигурацию попадают только 6 высокопроизводительных ядер Golden Cove, предоставляющие поддержку для 12 потоков обработки. Отсутствие высокоэффективных малых ядер в новом процессоре делает его особенно привлекательным для геймеров.

Каждое из шести ядер имеет в своем распоряжении 1,25 Мбайт кэш-памяти второго уровня. Общий объем совместно используемой кэш-памяти третьего уровня составляет 18 Мбайт.

Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay


Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay


В то же время представители издания VideoCardz сообщают, что в их распоряжение уже попадали инженерные образцы Core i5-12400. Они предупреждают, что появившиеся на eBay процессоры класса ES (испытательные образцы) могут иметь проблемы совместимости с материнскими платами Z690, которые также уже появились на рынке и могут работать с новыми процессорами Intel.

Судя по всему, существует две версии еще не выпущенного процессора Core i5-12400. Они имеют обозначения C0 и B0. Процессоры C0 относятся к типу QS (квалификационный образец), процессоры B0 - к типу ES (инженерный образец). Они отличаются между собой максимальной частотой разгона - 4,40 ГГц против 4,00 ГГц соответственно, а также кодами S-SPEC от QXDY и QYHX.

Хотя прошивки материнских плат Z690 формально позволяют работать с указанными образцами процессоров, они не предоставляют гарантий совместимости с ними. Поэтому эксперты советуют дождаться официального выпуска новых процессоров.



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