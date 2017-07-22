Корпорация Toshiba объявила о своем намерении разделиться на три самостоятельные компании. На базе прежнего холдинга появится три отдельные компании: Infrastructure Service Co., Device Co. и Toshiba.
Компания с прежним названием Toshiba сохранит за собой владение акциями Kioxia Holdings Corporation и Toshiba Tec Corporation. Помимо нее, на рынке появится две новые компании: Infrastructure Service Co. и Device Co.
В компанию Infrastructure Service Co. войдут подразделения Toshiba Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Digital Solutions и Battery. Эта компания будет заниматься уникальными бизнес-проектами, связанными с развитием инфраструктуры.
Деятельность компании Infrastructure Service Co. будет связана с производством, передачей и распределением электроэнергии, поддержкой работы источников возобновляемой энергии, управлении энергопотреблением, созданием системных решений для общественной инфраструктуры, железных дорог и промышленности, подготовкой решений по энергосбережению в строительстве и выполнением ИТ-проектов для государственных учреждений и частных компаний.
Вторая компания Device Co. будет заниматься в основном потребительским рынком - развитием социальной и ИТ-инфраструктуры. В нее войдут подразделение электронных устройств и решений для хранения данных Toshiba.
Компания Device Co. будет заниматься выпуском силовых полупроводниковых изделий, оптических устройств, аналоговых интегральных схем, жестких дисков большой емкости для ЦОДов и оборудования для производства полупроводников.
Все новые компании создадут собственную структуру дочерних предприятий, через которые будут направлены основные потоки для налогообложения. Это делается в соответствии с недавно принятым новым законодательством Японии, где была проведена налоговая реформа.
План разделения был единогласно одобрен Советом директоров Toshiba. В связи с разделением бизнеса компания Toshiba объявила о своем намерении конвертировать в самые кратчайшие сроки акции KHC в денежные средства, чтобы максимизировать их акционерную стоимость и полностью вернуть акционерам чистую выручку от акций Kioxia.