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Toshiba объявила о стратегическом разделении с образованием трех самостоятельных компаний

15 ноября 2021, 14:17




Корпорация Toshiba объявила о своем намерении разделиться на три самостоятельные компании. На базе прежнего холдинга появится три отдельные компании: Infrastructure Service Co., Device Co. и Toshiba.

Компания с прежним названием Toshiba сохранит за собой владение акциями Kioxia Holdings Corporation и Toshiba Tec Corporation. Помимо нее, на рынке появится две новые компании: Infrastructure Service Co. и Device Co.

Toshiba объявила о стратегическом разделении с образованием трех самостоятельных компаний


В компанию Infrastructure Service Co. войдут подразделения Toshiba Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Digital Solutions и Battery. Эта компания будет заниматься уникальными бизнес-проектами, связанными с развитием инфраструктуры.

Деятельность компании Infrastructure Service Co. будет связана с производством, передачей и распределением электроэнергии, поддержкой работы источников возобновляемой энергии, управлении энергопотреблением, созданием системных решений для общественной инфраструктуры, железных дорог и промышленности, подготовкой решений по энергосбережению в строительстве и выполнением ИТ-проектов для государственных учреждений и частных компаний.

Вторая компания Device Co. будет заниматься в основном потребительским рынком - развитием социальной и ИТ-инфраструктуры. В нее войдут подразделение электронных устройств и решений для хранения данных Toshiba.

Компания Device Co. будет заниматься выпуском силовых полупроводниковых изделий, оптических устройств, аналоговых интегральных схем, жестких дисков большой емкости для ЦОДов и оборудования для производства полупроводников.

Все новые компании создадут собственную структуру дочерних предприятий, через которые будут направлены основные потоки для налогообложения. Это делается в соответствии с недавно принятым новым законодательством Японии, где была проведена налоговая реформа.

План разделения был единогласно одобрен Советом директоров Toshiba. В связи с разделением бизнеса компания Toshiba объявила о своем намерении конвертировать в самые кратчайшие сроки акции KHC в денежные средства, чтобы максимизировать их акционерную стоимость и полностью вернуть акционерам чистую выручку от акций Kioxia.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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