Джефф Маквей, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Intel Super Compute Group, объявил о планах Intel по развитию направления высокопроизводительных вычислений (HPC). Intel намерена демократизировать эти разработки и сделать их доступными для всех пользователей, заказчиков и разработчиков. Компания планирует придерживаться концепции, получившей название «Supercomputing for all» («Суперкомпьютеры для всех»).
Основу создаваемой экосистемы Intel HPC составляет архитектура x86. Она является базовой для большинства существующих на рынке систем. Огромная база установок совместимого оборудования открывает доступ к крупнейшей в мире экосистеме. Intel рассчитывает, что это станет основой для будущего развертывания рабочих нагрузок HPC.
Для развития этой экосистемы Intel предлагает к внедрению процессоры Intel Xeon Scalable нового поколения Sapphire Rapids. За счет них будут осуществляться интеграция новых технологий ускорения вычислений, снижаться издержки при развертывании систем масштаба дата-центра.
Intel уделяет большое внимание развитию мультифункциональности для экосистемы HPC. Вместе с новыми комплектами оборудования впервые начнет поступать память с высокой пропускной способностью HBM2e . Благодаря ей появится возможность активно внедрять многоуровневую архитектуру Sapphire Rapids.
Платформа Sapphire Rapids также обеспечит повышенную производительность, предоставит новые способы ускорения, поддержку PCIe Gen 5 и другие функции, которые оптимизированы для прикладных задач ИИ, анализа данных и HPC.
Intel намерена обращать большое внимание на развитие применяемых архитектур. По оценкам компании, значительный прирост производительности потребует использования вычислений в векторной, матричной и пространственной архитектурах. Intel намерена обеспечить бесперебойную совместимость одновременной работы этих систем.
Intel будет придерживаться стратегии "entire workload" («полной рабочей нагрузки»). Это подразумевает беспрепятственное взаимодействие вычислительных ускорителей и графических процессоров с центральным процессором как на уровне оборудования, так и ПО.
Эталоном развития HPC назван суперкомпьютер Aurora мощностью 2 экзафлопса, установленный в Аргоннской национальной лаборатории. На его базе Intel намерена развивать новые передовые технологии упаковки микропроцессоров: EMIB и Foveros.
В качестве HPC-ускорителей будут применяться графические решения Intel Ponte Vecchio. Для повышения производительности в этих процессорах планируется использовать oneAPI.
oneAPI - это открытая, унифицированная, кросс-архитектурная модель программирования, которая позволяет создавать приложения для процессоров, графических процессоров и различных архитектур ускорения (FPGA и др.). На основе oneAPI доступны различные средства программирования для гетерогенных вычислительных сред с использованием единой базы кода и программного стека.
В декабре Intel планирует выпустить набор инструментов Intel oneAPI 2022. Он будет содержать более 900 новых функций, которые были добавлены после предыдущего выпуска oneAPI 2021 в декабре 2020 года. В число новинок вошли средства для кросс-архитектурной разработки для обычных и графических процессоров с использованием первого унифицированного компилятора C++/SYCL/Fortran, Data Parallel Python.
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