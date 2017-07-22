РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Стали известны подробности о процессорах серий Ryzen 7000H и 8000 образца 2022/2023 гг.

15 ноября 2021, 20:02




Информатор greymon55 опубликовал в Twitter информацию о слухах, которые распространяются сейчас в сети в отношении будущих процессоров AMD Ryzen серии 7000H и Ryzen 8000 для настольных систем.

Будущий процессор AMD Ryzen серии 7000H станет преемником нынешней модели AMD Ryzen 6000 под кодовым наименованием Rembrandt. Нынешняя модель выстроена на архитектуре Zen 3+ и RDNA 2, она пришла на смену процессора Cezanne.

Стали известны подробности о процессорах серий Ryzen 7000H и 8000 образца 2022/2023 гг.


На смену нынешнему поколению AMD готовится выпустить в будущем новый процессор с архитектурой Zen4, который будет представлена в двух вариантах: Phoenix-H и Raphael-H. По слухам, эти модели появятся в конце 2022 года.

Процессор Phoenix будет нести 8 ядер и поддерживать 16 потоков вычислений. Его вычислительная мощь будет создаваться на базе архитектуры Zen 4, выстроенной с использованием 5-нм техузлов. Тепловая мощность TDP этих процессоров составит до 40 Вт.

Более мощный настольный процессор Raphael с той же архитектурой Zen 4 будет иметь до 16 ядер и поддерживать работу до 32 потоков при общей тепловой мощности (TDP) выше 45 Вт.

Стали известны подробности о процессорах серий Ryzen 7000H и 8000 образца 2022/2023 гг.


Следующая серия Ryzen 8000 для настольных ПК, как сообщил greymon55, будет выпущена также в двух вариантах, подобно серии Ryzen 7000.

В линейке появится два процессора для настольных систем: Granite Ridge и Strix Point. Оба процессора будут придерживаться архитектуры Zen 5.

Более мощный процессор Granite Ridge будет выстроен на базе 3-нм ядер Zen 5. Менее мощная версия будет иметь ядра Zen 5 двух типов: 3-нм и 6-нм.

Второй процессор Strix Point в будущей линейке для настольных ПК будет использовать 3-нм ядра Zen 5 и 5-нм ядра Zen 4D. По сути это будет гибридный вариант: ядра Zen 4D будут выступать в роли little-ядер, как это делается уже в процессорах для мобильных устройств.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay
  • Мобильный процессор Intel Core i7-12700H показал себя в бенчмарке Geekbench
  • Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения
  • Microsoft: рост производительности ВМ Azure HBv3 после оснащения процессорами Milan-X составит до 80%
  • Чипсеты Apple третьего поколения будут выпускаться по 3-нм нормам TSMC и получат до 40 ядер

    • следующая новость
    Китай в 10 раз увеличил штрафы за использование VPN

    предыдущая новость
    Intel раскрыла планы развития направления HPC

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4: флагман с лучшим шумоподавлением Главные новости за неделю Большая распродажа ко Дню холостяка: скидки на Xiaomi 11T, POCO X3 Pro и Redmi Buds 3 Pro Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой
    Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4 Главные новости за неделю Большая распродажа ко Дню холостяка Лучший компьютерный корпус Свеженький POCO M4 Pro 5G уже можно купить с огромной скидкой
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 ноября, 2021

    Qualcomm намерена отказаться от принятой нумерации процессоров Snapdragon

    Китай в 10 раз увеличил штрафы за использование VPN

    Стали известны подробности о процессорах серий Ryzen 7000H и 8000 образца 2022/2023 гг.

    Intel раскрыла планы развития направления HPC

    Toshiba объявила о стратегическом разделении с образованием трех самостоятельных компаний

    Инженерные образцы Intel Core i5-12400 лучше не покупать на eBay

    Складной смартфон OPPO под названием Peacock появится в декабре

    Двухстраничный планшет Microsoft Surface Neo уже создан, но он не пойдет в серию

    14 ноября, 2021

    Новое о видеокарте AMD Radeon RX 7900 XT следующего поколения на базе RDNA 3

    12 ноября, 2021

    iPhone X с разъемом USB-C продан на eBay за 86 001 доллар

    Мобильный процессор Intel Core i7-12700H показал себя в бенчмарке Geekbench

    Huawei пыталась выпустить 5G-смартфон nova 8 Pro под именем TD Tech N8 Pro

    Патент Apple описывает новую функцию защищенного чтения с экрана через умные очки

    Microsoft планирует демократизировать доступ к играм в Microsoft Store

    AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2

    Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14s появился в России

    Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra

    11 ноября, 2021

    В AMD ROCm 4.5 прекращена поддержка видеокарт с архитектурой Polaris

    Виртуальные машины Azure Dasv5 и Easv5 получили поддержку AMD EPYC 3-го поколения

    Майнинг Raptoreum создает угрозу для рынка процессоров AMD Ryzen 6000

    ССЫЛКИ