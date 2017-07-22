Информатор greymon55 опубликовал в Twitter информацию о слухах, которые распространяются сейчас в сети в отношении будущих процессоров AMD Ryzen серии 7000H и Ryzen 8000 для настольных систем.
Будущий процессор AMD Ryzen серии 7000H станет преемником нынешней модели AMD Ryzen 6000 под кодовым наименованием Rembrandt. Нынешняя модель выстроена на архитектуре Zen 3+ и RDNA 2, она пришла на смену процессора Cezanne.
На смену нынешнему поколению AMD готовится выпустить в будущем новый процессор с архитектурой Zen4, который будет представлена в двух вариантах: Phoenix-H и Raphael-H. По слухам, эти модели появятся в конце 2022 года.
Процессор Phoenix будет нести 8 ядер и поддерживать 16 потоков вычислений. Его вычислительная мощь будет создаваться на базе архитектуры Zen 4, выстроенной с использованием 5-нм техузлов. Тепловая мощность TDP этих процессоров составит до 40 Вт.
Более мощный настольный процессор Raphael с той же архитектурой Zen 4 будет иметь до 16 ядер и поддерживать работу до 32 потоков при общей тепловой мощности (TDP) выше 45 Вт.
Следующая серия Ryzen 8000 для настольных ПК, как сообщил greymon55, будет выпущена также в двух вариантах, подобно серии Ryzen 7000.
В линейке появится два процессора для настольных систем: Granite Ridge и Strix Point. Оба процессора будут придерживаться архитектуры Zen 5.
Более мощный процессор Granite Ridge будет выстроен на базе 3-нм ядер Zen 5. Менее мощная версия будет иметь ядра Zen 5 двух типов: 3-нм и 6-нм.
Второй процессор Strix Point в будущей линейке для настольных ПК будет использовать 3-нм ядра Zen 5 и 5-нм ядра Zen 4D. По сути это будет гибридный вариант: ядра Zen 4D будут выступать в роли little-ядер, как это делается уже в процессорах для мобильных устройств.
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