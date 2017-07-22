Высшее руководство Китая, которое регулирует вопросы кибербезопасности в стране, разработало новые правила для физических лиц и юридических компаний, использующих или предлагающих услуги VPN. Правительство Китая намерено усилить меры наказания и более жестко бороться с теми, кто пытается обходить «Великий китайский файрвол» или предоставляет услуги VPN.
Как сообщают местные издания, этот шаг китайского правительства направлен на усиление контроля за интернетом. Обновление законодательства призвано стать предупреждением для интернет-сервисов и интернет-компаний.
Разработанные правила были обнародованы в минувшие выходные. Прежде чем они будут приняты, они должны пройти этап консультаций с общественностью. Как отмечают комментаторы, предложена одна из наиболее строгих систем наказаний для тех, кто поддерживает работу VPN.
Новые правила под названием «Правила управления безопасностью сетевых данных» предусматривают, что никто в стране, ни одна компания, не смогут предлагать публично «программы, инструменты, маршруты» или другие услуги, дающий доступ в интернет, хостинг серверов, техническую поддержку, продвижение, которые могли бы использовать шлюз, позволяющий обходить систему контроля безопасности при трансграничной передаче данных».
Нарушение этих правил предусматривает 10-кратное увеличение размера штрафа, взыскиваемого с физических лиц, по сравнению с нынешним уровнем. Сумма штрафа может доходить до 500 000 юаней (примерно 78 500 долларов) для лиц, занимающих руководящие должности.
Если на нарушении попадет организация, предлагающая услуги VPN, то у нее может быть отозвана лицензия на ведение бизнеса.
По слухам, этот проект направлен в первую очередь против китайских компаний, офис которых находится за территорией Китая, но сами они работают внутри страны.
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