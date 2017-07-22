На предстоящем технологическом саммите Qualcomm, который должен состояться 30 ноября, все технических энтузиасты будут ждать выхода нового флагманского процессора - Snapdragon 898.
Но прошли слухи, что анонс процессора с таким номером отменяется.
Оказывается, Qualcomm намерена отказаться от принятой нумерации процессоров Snapdragon. Об этом сообщил технический блоггер через социальную сеть. На вопрос, зачем Qualcomm решила внести путаницу, он высказал предположение, что путаница уже возникла в номерах процессоров, и Qualcomm намерена навести порядок.
С этим трудно поспорить.
Действительно, нынешний флагман носит название Qualcomm Snapdragon 888+, до него этот титул носил процессор Qualcomm Snapdragon 888+. Если новый флагман будет называться Qualcomm Snapdragon 898, то разобраться с выбором флагманского чипсета станет совсем сложно неподготовленным пользователям.
По слухам, Qualcomm намерена изменить схему обозначений для своих мобильных процессоров. Новый флагманский чипсет получит название Snapdragon 8 Gen1.
По всей видимости (и эту информацию подтверждает блогер), Qualcomm сохранит цифру «8» от своего старого названия как номер, который будет указывать на принадлежность к флагманской серии.
Что касается комплектации чипсета Snapdragon 8 Gen1, то, по слухам, его производительность вырастет на 20% по сравнению с предшественником.
Новый чипсет будет оснащен основным ядром ARM Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, тремя ядрами средней мощности Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четырьмя высокоэффективными ядрами Cortex-A510 с тактовой частотой 1,79 ГГц.
На той же подложке будет установлен модем Snapdragon X65 5G, способный (в теории) обеспечить скорость download-трафика до 10 Гбит/с. За поддержку графики будет отвечать встроенный графический процессор Adreno 730.
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