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Xiaomi готовится выпустить флагманские мини-смартфоны L3 и L3A

16 ноября 2021, 10:23




В распоряжение популярного издания Gizmochina попал список, в котором содержится информация о готовящихся к выпуску новых моделях смартфонов компании Xiaomi и ее суббренда Redmi. Помимо ожидаемых флагманских моделей с традиционным форм-фактором, в списке названы ряд наименований, смысл которых непросто расшифровать.

Эта часть списка Xiaomi выглядела следующим образом:

  • L9 - Xiaomi (Snapdragon 778+)
  • L9B - Xiaomi (Snapdragon 778+)
  • L3 - Xiaomi 6.3" (Snapdragon 870)
  • L3A - Xiaomi (Snapdragon 870)


Xiaomi готовится выпустить флагманские мини-смартфоны L3 и L3A


После сбора дополнительного информации, удалось узнать, что компания Xiaomi якобы собирается выпустить два флагманских мини-смартфона с несколько необычным форм-фактором. Главная особенность «неизвестных» моделей - это оснащение мощным чипсетом и относительно небольшим по размеру экраном. Эксперты имею в виду модели L3 и L3A.

Как удалось выяснить, два будущих устройства Xiaomi с номерами моделей L3 и L3A могут быть долгожданными мини-смартфонами. Согласно коду MIUI, эти смартфоны будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 870 SoC. Размер дисплея первого смартфона составит 6,3 дюйма. Его трудно отнести к полноценному «мини», но тем не менее он меньше по своим размерам, чем большинство экранов у «модных» в настоящее время смартфонов.

Xiaomi готовится выпустить флагманские мини-смартфоны L3 и L3A


Идея о возможности выпуска смартфонов с небольшим экраном появилась еще перед выпуском iPhone 12 mini. Xiaomi стала одним из первых OEM-производителей на платформе Android, кто публично проявил интерес к этому форм-фактору. Тем не менее, первенство захватила компания ASUS, которая выпустила на рынок модель ZenFone 8 в мае 2021 года с экраном, размер которого составил «всего» 5,9 дюйм.

Ранее высказывались предположения, что модель L3 будет представлять собой складной смартфон-раскладушку. К сожалению, это вся информация, которая в настоящее время имеется по этому вопросу.

Хотя два названных устройства считаются мини-смартфонами, пока нет убедительных доказательств, что они непременно появятся в продаже. В то же время в заявлениях некоторых представителей компании Xiaomi на Weibo иногда проскакивает информация о готовящемся выпуске флагманских смартфонов с маленьким экраном.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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