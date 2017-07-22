В распоряжение популярного издания Gizmochina попал список, в котором содержится информация о готовящихся к выпуску новых моделях смартфонов компании Xiaomi и ее суббренда Redmi. Помимо ожидаемых флагманских моделей с традиционным форм-фактором, в списке названы ряд наименований, смысл которых непросто расшифровать.
Эта часть списка Xiaomi выглядела следующим образом:
L9 - Xiaomi (Snapdragon 778+)
L9B - Xiaomi (Snapdragon 778+)
L3 - Xiaomi 6.3" (Snapdragon 870)
L3A - Xiaomi (Snapdragon 870)
После сбора дополнительного информации, удалось узнать, что компания Xiaomi якобы собирается выпустить два флагманских мини-смартфона с несколько необычным форм-фактором. Главная особенность «неизвестных» моделей - это оснащение мощным чипсетом и относительно небольшим по размеру экраном. Эксперты имею в виду модели L3 и L3A.
Как удалось выяснить, два будущих устройства Xiaomi с номерами моделей L3 и L3A могут быть долгожданными мини-смартфонами. Согласно коду MIUI, эти смартфоны будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 870 SoC. Размер дисплея первого смартфона составит 6,3 дюйма. Его трудно отнести к полноценному «мини», но тем не менее он меньше по своим размерам, чем большинство экранов у «модных» в настоящее время смартфонов.
Идея о возможности выпуска смартфонов с небольшим экраном появилась еще перед выпуском iPhone 12 mini. Xiaomi стала одним из первых OEM-производителей на платформе Android, кто публично проявил интерес к этому форм-фактору. Тем не менее, первенство захватила компания ASUS, которая выпустила на рынок модель ZenFone 8 в мае 2021 года с экраном, размер которого составил «всего» 5,9 дюйм.
Ранее высказывались предположения, что модель L3 будет представлять собой складной смартфон-раскладушку. К сожалению, это вся информация, которая в настоящее время имеется по этому вопросу.
Хотя два названных устройства считаются мини-смартфонами, пока нет убедительных доказательств, что они непременно появятся в продаже. В то же время в заявлениях некоторых представителей компании Xiaomi на Weibo иногда проскакивает информация о готовящемся выпуске флагманских смартфонов с маленьким экраном.