Слухи о планах Google по выпуску собственного складного смартфона Pixel Fold, похоже, опровергнуты. Согласно новому документу аналитической компании DisplaySearch, этот смартфон, который проходил под кодовым наименованием Passport, не появится на рынке в ближайшее время.
Эксперты считают, что Google пока не сумел создать конкурентоспособный аппарат, возможно, из-за необходимости проведения предварительных исследований для выработки технологии, готовой для массового применения.
По слухам, Google рассматривал своим главным конкурентом складной смартфон разработки компании Samsung. Google Pixel Fold должен был напоминать Galaxy Z Fold3, иметь 7,6-дюймовый складной дисплей с технологией LTPO и переменной частотой обновления до 120 Гц.
Google не собирался устанавливать в складном смартфоне ультрасовременные камеры. В этом случае модель могла «убить» продажи флагманских смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, считали в компании.
В Google Pixel Fold мог быть установлен 12,2-мегапиксельный сенсор Sony IMX363; начиная с Pixel 3, этот датчик используется в качестве основной камеры смартфонов Google. Вместе с ним могла появиться 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Sony IMX386.
На вершине набора предполагалось установить два 8-мегапиксельных датчика Sony IMX355. Вероятно, они могли служить в качестве селфи-камеры для внутреннего и внешнего дисплеев складного смартфона.
Программная начинка Google Pixel Fold предусматривала использование специализированной версии Android 12L после проведенной с ней оптимизации для использования на экранах большого размера. Выбор был обусловлен ее более продвинутой многозадачностью и лучшей совместимостью с приложениями.
Вывод, что Google полностью отказалась от выпуска складного смартфона, следует рассматривать как предварительный. Пока ясно, что эта модель не появится в первом полугодии 2022 года. В этом можно быть уверенным, потому что Google отменила заказы на выпуск компонентов для гаджета.