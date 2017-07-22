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NVIDIA впервые показала свои достижения в DLSS и сравнила их с AMD FSR

16 ноября 2021, 17:57




NVIDIA объявила о поддержке новой технологии сглаживания Deep Learning Super Sampling (DLSS) ver. 2.3 уже более месяца назад, но за прошедшее время компания не делала публичных заявлений об особенностях новой версии. Наконец теперь в сети появилось видео, размещенное NVIDIA, где впервые был показан достигнутый компанией прогресс. В видео также дано сравнение с альтернативной технологией AMD FSR.

NVIDIA впервые показала свои достижения в DLSS и сравнила их с AMD FSR


Спикером ролика выступил Брайан Катандзаро, вице-президент по прикладным исследованиям глубокого обучения NVIDIA. Он особо подчеркнул, что разработка DLSS ведется уже на протяжении нескольких лет, а в течение трех последних лет она была доступна на массовом рынке. Это позволило собрать множество откликов, которые использовались в работе над дальнейшими улучшениями DLSS.

NVIDIA впервые показала свои достижения в DLSS и сравнила их с AMD FSR


Технология сглаживания DLSS применяется сейчас только в играх высшего уровня AAA. Благодаря ей производится масштабирование изображений со сглаживанием. Для реализации метода применяется искусственный интеллект.

NVIDIA впервые показала свои достижения в DLSS и сравнила их с AMD FSR


По всеобщему признанию, NVIDIA DLSS имеет революционное значение для развития технологий рендеринга. Благодаря ей, удалось добиться роста производительности при выводе графики. Возросло при этом и качество самой графики.

Аппаратная поддержка осуществляется за счет использования специализированных тензорных ядер видеокарт GeForce RTX. Опираясь на глубокую нейросеть, DLSS повышает частоту кадров. При этом одновременно растет качество картинки в играх.

Наибольшие изменения в DLSS пришлись на выход версии DLSS 2.0. В ней была осуществлена крупнейшая реконструкция механизмов AI. DLSS 2.3 предоставляет собой более взвешенное решение при выборе необходимости подключения векторных изображений для показа движущихся объектов в кадре. Благодаря этому, удалось улучшить детализацию, снизить двоение изображений, устранить мерцание движущихся частиц.

NVIDIA впервые показала свои достижения в DLSS и сравнила их с AMD FSR


В своем ролике NVIDIA проводит сравнение с альтернативными технологиями пространственного масштабирования. По словам Катандзаро, эта технология уже применяется даже в телевизорах.

NVIDIA впервые показала свои достижения в DLSS и сравнила их с AMD FSR


В опубликованном видео дается сравнение использования технологии DLSS на примере таких игр, как Necromunda Hired Gun, Chernobylite и Back 4 Blood.





Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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