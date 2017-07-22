NVIDIA объявила о поддержке новой технологии сглаживания Deep Learning Super Sampling (DLSS) ver. 2.3 уже более месяца назад, но за прошедшее время компания не делала публичных заявлений об особенностях новой версии. Наконец теперь в сети появилось видео, размещенное NVIDIA, где впервые был показан достигнутый компанией прогресс. В видео также дано сравнение с альтернативной технологией AMD FSR.
Спикером ролика выступил Брайан Катандзаро, вице-президент по прикладным исследованиям глубокого обучения NVIDIA. Он особо подчеркнул, что разработка DLSS ведется уже на протяжении нескольких лет, а в течение трех последних лет она была доступна на массовом рынке. Это позволило собрать множество откликов, которые использовались в работе над дальнейшими улучшениями DLSS.
Технология сглаживания DLSS применяется сейчас только в играх высшего уровня AAA. Благодаря ей производится масштабирование изображений со сглаживанием. Для реализации метода применяется искусственный интеллект.
По всеобщему признанию, NVIDIA DLSS имеет революционное значение для развития технологий рендеринга. Благодаря ей, удалось добиться роста производительности при выводе графики. Возросло при этом и качество самой графики.
Аппаратная поддержка осуществляется за счет использования специализированных тензорных ядер видеокарт GeForce RTX. Опираясь на глубокую нейросеть, DLSS повышает частоту кадров. При этом одновременно растет качество картинки в играх.
Наибольшие изменения в DLSS пришлись на выход версии DLSS 2.0. В ней была осуществлена крупнейшая реконструкция механизмов AI. DLSS 2.3 предоставляет собой более взвешенное решение при выборе необходимости подключения векторных изображений для показа движущихся объектов в кадре. Благодаря этому, удалось улучшить детализацию, снизить двоение изображений, устранить мерцание движущихся частиц.
В своем ролике NVIDIA проводит сравнение с альтернативными технологиями пространственного масштабирования. По словам Катандзаро, эта технология уже применяется даже в телевизорах.
В опубликованном видео дается сравнение использования технологии DLSS на примере таких игр, как Necromunda Hired Gun, Chernobylite и Back 4 Blood.
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