Компания HTC разъяснила преимущества VR-шлема SteamVR, созданного Valve и HTC. Они реализованы прежде всего за счет использования оптических методов трекинга, которые работают на принципе Inside-Out Tracking.
На рынке сейчас присутствуют различные системы виртуальной реальности (VR), выстроенные на базе разных технических решений. Они позволяют погрузить пользователя (геймера) в новую реальность, используя различные физические принципы.
Традиционные VR-системы предлагают пассивное погружение в виртуальный мир. Эти системы заставляют базовые органы чувств человека поверить в реальность, отрисованную компьютером. Эффект достигается с помощью двух миниатюрных экранов, которые размещаются перед глазами зрителя, а через наушники передается объемный звук.
В отличие от классических VR-систем, где пользователь выступает как пассивный наблюдатель, существуют также новые VR-системы, которые относятся к типу True VR. Они позволяют активно взаимодействовать с окружающим миром, давая возможность геймеру естественно двигаться внутри виртуального мира, ходить, поворачиваться, размахивать виртуальными предметами (спортивными снарядами или оружием) и т.д.
Новизна ощущений обеспечивается за счет трекинга. Он помогает отслеживать движения игрока в реальном мире и немедленно вносить изменения в отрисовку виртуального мира. Наилучшие результаты трекинга дают оптические методы, которые на техническом уровне разделяются на два типа: Outside-In Tracking и Inside-Out Tracking. В первом случае используются сенсоры, расположенные вне VR-шлема, во втором - в самом шлеме.
Трекинг этого типа требует отслеживания не только положения VR-шлема, но и VR-контроллера. Для этого используются различные технологии: Bluetooth, ультразвук, ИК. При использовании более совершенного метода Outside-In Tracking используются сенсоры-видеокамеры. Они устанавливаются по периметру рабочей зоны реального мира и передают сигналы системе компьютерного зрения. Она сводит собранные данные в систему трекинга.
Одной из лучших систем трекинга на рынке среди VR-систем называют сейчас SteamVR. В ней применяются оптические методы трекинга, работающие на принципе Inside-Out Tracking.
Особенность трекинга SteamVR в том, что сенсоры размещаются на пользователе, а маркеры - на границах зоны его перемещений. С помощью маркеров формируется лазерная развертка, которую считывают сенсоры. Созданная система SteamVR отличается высокой точностью позиционирования, а также простой развертывания.
Преимущество системы SteamVR состоит также в возможности нахождения в общей зоне нескольких шлемов/контроллеров. Эти преимущества позволяют использовать SteamVR в самых продвинутых VR-решениях - VIVE Pro/Pro Eye, Valve Index, Pimax, VIVE Cosmos Elite.