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KIOXIA представила твердотельный накопитель BG5 PCIe Gen4 NVMe

16 ноября 2021, 21:35




Компания KIOXIA America объявила о расширении своей линейки твердотельных накопителей стандарта PCIe 4.0, в которой теперь появилась новая серия KIOXIA BG5.

Накопитель KIOXIA BG5 предназначен для обычных геймеров и пользователей ПК, которые стремятся добиться оптимального баланса производительности, стоимости и энергопотребления для систем хранения данных, оснащенных интерфейсом PCIe Gen4 x4. На физическом уровне накопитель выстроен на базе флеш-памяти BiCS FLASH 3D пятого поколения.

KIOXIA представила твердотельный накопитель BG5 PCIe Gen4 NVMe


Новый твердотельный накопитель KIOXIA BG5 поддерживает новейшую технологию буферной памяти хоста (HMB). Благодаря этому, его можно использовать для систем, выстроенных с SSD-накопителем, поддерживающим функцию DRAM-памяти.

KIOXIA BG5 поставляется в компактном стандартном форм-факторе M.2 2230 с односторонним размещением микросхем памяти. Доступны также модели в форм-факторе M.2 2280 с односторонним размещением памяти. Накопители выпускаются в вариантах емкостью 256, 512 и 1024 Гбайт.

Скорость последовательного чтения накопителей серии KIOXIA BG5 составляет до 3500 Мбайт/с, последовательной записи - до 2900 Мбайт/с. Показатель IOPS в операциях чтения с произвольным доступом доходит до 500 000 и до 450 000 в операциях при произвольной записи.

Имеется поддержка TCG Pyrite и Opal, обеспечена сквозная защита данных. В перспективе ожидается обновление прошивки для поддержки набора функций NVMe 1.4 и базовых команд управления через шину управления системой (SMBus).

Серия KIOXIA BG5 доступна только ключевым отраслевым партнерам и клиентам компании KIOXIA America.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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