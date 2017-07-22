Компания KIOXIA America объявила о расширении своей линейки твердотельных накопителей стандарта PCIe 4.0, в которой теперь появилась новая серия KIOXIA BG5.
Накопитель KIOXIA BG5 предназначен для обычных геймеров и пользователей ПК, которые стремятся добиться оптимального баланса производительности, стоимости и энергопотребления для систем хранения данных, оснащенных интерфейсом PCIe Gen4 x4. На физическом уровне накопитель выстроен на базе флеш-памяти BiCS FLASH 3D пятого поколения.
Новый твердотельный накопитель KIOXIA BG5 поддерживает новейшую технологию буферной памяти хоста (HMB). Благодаря этому, его можно использовать для систем, выстроенных с SSD-накопителем, поддерживающим функцию DRAM-памяти.
KIOXIA BG5 поставляется в компактном стандартном форм-факторе M.2 2230 с односторонним размещением микросхем памяти. Доступны также модели в форм-факторе M.2 2280 с односторонним размещением памяти. Накопители выпускаются в вариантах емкостью 256, 512 и 1024 Гбайт.
Скорость последовательного чтения накопителей серии KIOXIA BG5 составляет до 3500 Мбайт/с, последовательной записи - до 2900 Мбайт/с. Показатель IOPS в операциях чтения с произвольным доступом доходит до 500 000 и до 450 000 в операциях при произвольной записи.
Имеется поддержка TCG Pyrite и Opal, обеспечена сквозная защита данных. В перспективе ожидается обновление прошивки для поддержки набора функций NVMe 1.4 и базовых команд управления через шину управления системой (SMBus).
Серия KIOXIA BG5 доступна только ключевым отраслевым партнерам и клиентам компании KIOXIA America.