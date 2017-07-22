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Qualcomm выпустит настольный процессор класса Apple M-серии только в 2023 году

16 ноября 2021, 23:33




Компания Qualcomm объявила, что ее процессоры следующего поколения для настольных систем появятся не ранее 2023 года. Речь идет об образцах, которые по уровню производительности не будут уступать настольным процессорам Apple M-серии.

Впервые о разработке процессоров Qualcomm для настольных систем сообщил генеральный директор компании Криштиану Амон в июле этого года. Тогда Qualcomm завершала сделку по приобретению стартапа NUVIA.

Qualcomm выпустит настольный процессор класса Apple M-серии только в 2023 году


Этот стартап был основан бывшими сотрудниками Apple, которые покинули компанию в 2019 году еще до появления (в 2020 году) чипа Apple M1 в MacBook Air и iPad Pro. Созданный стартап NUVIA продолжил разработку технологий для процессоров, опираясь на накопленный в Apple опыт.

Отличительной особенностью настольного процессора Qualcomm должна стать встроенная поддержка сетей 5G. Qualcomm собиралась использовать наработки NUVIA и объединить их на одной подложке вместе с вычислительными ядрами и модемом. В этом случае удалось бы получить процессор, который не уступал бы Apple в серии M.

Ожидается, что настольные процессоры Qualcomm следующего поколения предоставят более высокую производительность для настольных систем под Windows. Qualcomm намерена добиться высокой стабильности и долгого времени автономной работы. По слухам, первые инженерные образцы процессоров Qualcomm следующего поколения могут появиться во второй половине 2022 года.

Согласно планам Apple, она тоже собирается выпустить процессоры Apple M3 следующего поколения к концу 2022 года. Возможно, перенос выпуска процессоров Qualcomm на 2023 год связан с тем, что Qualcomm готовит более мощный процессор, поэтому намерена пропустить Apple вперед, чтобы потом обогнать ее.

По слухам, процессоры Qualcomm следующего поколения будут доступны сначала для настольных компьютеров. Затем Qualcomm выпустит их мобильные версии, а также для автомобилей и центров обработки данных.



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