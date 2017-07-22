Microsoft объявила, что разрабатываемый ею браузер Edge получил встроенную поддержку функции «Buy now, pay later» («Купи сейчас, плати потом»). Это позволит пользователям Edge оплачивать покупки равными платежами в рассрочку, часто беспроцентную, вместо совершения полной оплаты за приобретенный товар. Добавление данной опция рассчитано прежде всего на бизнес-интеграцию браузера.
Как правило, новая опция «Buy now, pay later» будет доступна на определенных веб-сайтах электронной коммерции. Эксперты называют пока только такие торговые сети США, как Target, Walmart.
Благодаря бизнес-интеграции браузера Edge, опция «Buy now, pay later» будет доступна на любой странице соответствующего сайта при выборе способа оплаты товара. Для этого потребуется соблюдение ряда условий. Первое: необходимость предварительного совершения четырех платежей в течение шести недель, вторая - сумма покупки может составлять от 35 до 1000 долларов.
Транзакционную поддержку новой функции будет осуществлять платежная система Zip (ранее Quadpay).
Для покупателей данная функция привлекательна тем, что позволяет ускорить оплату. При обычной оплате с помощью платежного сервиса Zip требуется сначала ввести идентификационный Zip-номер и подтвердить его. Теперь же, чтобы осуществить оплату через Edge по опции BNPL, достаточно однократно связать свою учетную запись Microsoft с учетной записью Zip. После этого можно миновать процедуру аутентификации при совершении покупки со стороны Zip. Это может существенно ускорить процесс подачи заявки на оплату в рассрочку.
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