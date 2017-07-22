Компания Red Hat выпустила новую версию корпоративной ОС Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9 (пока в beta-варианте) с целым рядом новшеств и улучшений. В основе RHEL 9 Beta использовано ядро Linux 5.14. Новый релиз учитывает специфику гибридных мультиоблачных сред, под которые подходят все возможные конфигурации - от физических серверов и ИТ-инфраструктур on-premises до публичных облачных платформ и граничных edge-систем.
Новая RHEL 9 Beta доступна для аппаратных архитектур Intel/AMD64, ARM 64-bit, IBM Power LE, IBM Z.
В RHEL 9 Beta большое внимание уделено автоматизации и управлению. Улучшены метрики производительности в веб-консоли, появилась возможность «живого» обновления ядра ОС из веб-консоли, можно использовать оптимизированные сборки образов с улучшенной поддержкой настраиваемых файловых систем и развертыванием на «голом железе».
Значительное внимание уделено развитию функций безопасности. Появилась авторизация по смарт-картам в веб-консоли, теперь есть возможность иметь дополнительные профили безопасности для быстрого решения проблем с соответствием требованиям в крупномасштабных средах. Благодаря интегрированной поддержке OpenSSL 3, открывается доступ к новым стандартам безопасности.
Для проверки целостности ОС и выявления несанкционированных модификаций в пределах корпоративной ИТ-инфраструктуры теперь можно применять цифровые подписи и хеши IMA (Integrity Measurement Architecture). Отключен парольный SSH-вход для пользователя root, что устраняет возможность проникновения путем перебора паролей.
Интерес представляют также новые базовые UBI-образы, которые предназначены для работы приложений с использованием контейнерных образов UBI. Помимо стандартной конфигурации в RHEL 9 Beta также появились другие варианты UBI-образов: micro, minimal и init. Благодаря добавленной проверке подписи и коротких имен UBI-образов теперь можно проводить тестирования контейнерных приложений в конфигурации «из коробки».
Обновлены наборы для разработчиков. В комплекте с RHEL 9 Beta идут GCC 11 и последние версии компиляторов LLVM, Rust и Go. Для упаковки созданных приложений можно применять методы SCL, Flatpacks и традиционные RPM.
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