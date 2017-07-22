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NVIDIA готовит видеокарту RTX A4500 для рабочих станций

17 ноября 2021, 14:24




Из данных Евразийской экономической комиссии следует, что NVIDIA готовит к выпуску новую видеокарту RTX A4500 для рабочих станций. Это уже не проектная разработка, а вполне готовый, реальный продукт, если верить официальному документу.

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту RTX A4500 для рабочих станций на базе GA102


Слухи о готовящемся выпуске графической карты NVIDIA RTX A4500 появились после изучения бета-версии тестовой утилиты AIDA64. В ее документации обнаружилось упоминание новинки.

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту RTX A4500 для рабочих станций на базе GA102

NVIDIA RTX A4500. Источник: EEC


Ранее предполагалось, что видеокарта RTX A4500 будет использовать графический процессор GA104 (как у RTX A4000). Но после последних утечек, стало ясно, что NVIDIA сделала выбор в пользу графического процессора GA102GL. В то же время в листинге AIDA не указывалось, какая конкретно модель была выбрана.

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту RTX A4500 для рабочих станций на базе GA102

NVIDIA RTX A4500. Источник: AIDA64


По мнению экспертов, новая видеокарта NVIDIA RTX A4500 будет отличаться ме́ньшим размером буфера памяти, чем у RTX A5000 с ее 24 Гбайт.

Следует также учесть, что NVIDIA RTX A4500 лежит между RTX A5000 и RTX A4000, оснащенных 8192 и 6144 ядрами СUDA соответственно. Очевидно, что она получит промежуточное значение ядер CUDA.

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту RTX A4500 для рабочих станций на базе GA102


Тем не менее, ни спецификации, ни дата выпуска NVIDIA RTX A4500 в настоящее время неизвестны. Поскольку NVIDIA не объявила о проведении второго ивента GTC 2021 в этом году, видеокарта RTX A4500, по всей видимости, появится позже.



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