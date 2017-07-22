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Процессор Intel Core i7-12700 может стать идеальным выбором для геймеров

17 ноября 2021, 15:43




Новый процессор Intel Core i7-12700 может стать идеальный выбором для простых геймеров. Этот процессор пока находится в разработке, но по слухам он окажется почти вдвое дешевле AMD Ryzen 9 5900X.

Этот процессор относится к поколению Intel Alder Lake, представители которого очень хорошо проявили себя при работе в однопоточном режиме. Это стало возможным благодаря улучшенному каналу обмена данными и значительному запасу по тактовой частоте при разгоне.

Процессор Intel Core i7-12700 может стать идеальный выбором для геймеров


Процессоры Intel Alder Lake-S заслуживают лестных оценок при работе в многопоточных приложениях. В первую очередь это связано с использованием гибридной архитектуры ядра. С одной стороны, ядра Golden Cove обеспечивают максимальную производительность при рабочих нагрузках с небольшим количеством потоков. С другой стороны, благодаря ядрам Gracemont, имеется качественная поддержка многопоточных задач при сохранении приемлемого энергопотребления (TDP).

Процессор Intel Core i7-12700 может стать идеальный выбором для геймеров


Выпуск новых процессоров Intel Alder Lake-S серии K уже позволил Intel вернуть лидерство в сегменте процессоров для геймеров. Наиболее сбалансированным предложением на текущий момент можно назвать Core i7-12700K, который обеспечивает достаточно высокий уровень производительности при одно- и многопоточной обработке без лишних потерь.

В то же время, считается, что многие пользователи сейчас ждут выпуска немного более «слабой» модели процессора Core i7-12700, без суффикса K в названии. Они рассчитывают получить хорошую производительность, которая уже подтверждена тестами Geekbench 5:

Процессор Intel Core i7-12700 может стать идеальный выбором для геймеров


Как оказалось, Intel Core i7-12700 работает быстрее гораздо более дорогого Ryzen 9 5900X в однопоточном режиме, а в многопоточном - почти догнал его.

Необходимо отметить, что Core i7-12700, как и Ryzen 7 5900X имеет конфигурацию из 12 процессорных ядер. Однако, в отличие от процессора AMD, модель Intel предлагает ядра двух разных типов: 8 ядер Golden Cove P и 6 ядер Gracemont E. Кроме того, Core i7-12700 имеет тактовую частоту в режиме разгона 4,8 ГГц и кэш L3 размером 25 Мбайт.

Процессор Intel Core i7-12700 может стать идеальный выбором для геймеров


Но самое важное: Ryzen 9 5900X стоит 549 долларов, тогда как Core i7-12700 должен получить ценник от 300 до 400 долларов.

Процессор Intel Core i7-12700 может стать идеальный выбором для геймеров




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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