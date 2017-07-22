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Samsung запатентовала складное устройство, напоминающее Samsung Galaxy Z Fold

17 ноября 2021, 17:06




В сети появился документ с описанием необычного патента, полученного компанией Samsung. В нем описывается дизайн устройства, которое очень похоже на Samsung Galaxy Z Fold 3. В то же время у него имеется существенное отличие: складывание производится по горизонтали, а не при вертикальной раскладке, как обычно. Запатентованный дизайн вызвал у экспертов недоумение.

Этот патент был подан на рассмотрение в середине 2019 года, но был опубликован только несколько дней назад. Предложенный дизайн напоминает карманные компьютеры образца начала 2000-х годов.

Эксперты объясняют необычность конструкции рыночной ситуацией, в которой находится сейчас Samsung. Фактически компания монополизировала рынок складных мобильных устройств.

Samsung запатентовала складное устройство, напоминающее Samsung Galaxy Z Fold


Согласно оценкам, на долю Samsung в 2022 году будет приходиться около 86% рынка складных смартфонов. Это означает, что компания в конечном итоге будет вынуждена конкурировать сама с собой. Поэтому чтобы удерживать свое монопольное положение на рынке складных смартфонов, Samsung необходимо патентовать любые, даже самые необычные конструкции,.

В то же время Samsung должна становиться еще более креативной, что удерживать свое монопольное положение. Это может приводить к появлению довольно странных экспериментальных проектов.

Хотя сгиб устройств в горизонтальном положении выглядит довольно странным по сравнению со сгибом, когда устройство находится вертикально, подобный дизайн может быть применен для гибридных ноутбуков/планшетов, а не для телефонов, которые можно превратить в планшет.

Появится ли у Samsung устройство с подобным дизайном или нет, неизвестно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

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