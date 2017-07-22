IBM представила самый мощный в мире квантовый компьютер Eagle. Его вычислительная мощность составляет 127 кубитов. По оценкам IBM, выпуск Eagle - это важный шаг на пути создания коммерческих квантовых компьютеров.
Отличие квантовых компьютеров от традиционных состоит в том, что в классическом компьютере данные хранятся и обрабатываются в битах, представленных нулем или единицей. В квантовых компьютерах расчеты выполняются при помощи кубитов, которые могут находиться не только в нулевом или единичном состояниях, но и в суперпозиции. Это означает, что каждый добавленный кубит увеличивает вычислительную мощность экспоненциально.
Новый компьютер IBM Eagle с его 127 кубитами намного превосходит китайский квантовый компьютер Jiuzhang 2.0, вычислительная мощность которого оценена в 113 кубитов. Следом идут компьютер Google Bristlecone на 72 кубита и IBM.Hummingbird на 65 кубитов.
Прорыва в вычислительной мощности удалось достичь благодаря применению новой модульной архитектуры размещения процессоров. Кубиты расположены на одном уровне, что снижает количество возникающих ошибок, управление распределено по нескольким физическим уровням.
По оценкам IBM, мощность 127 кубит компьютера Eagle уже недоступна для воспроизведения силами традиционных суперкомпьютеров. В компании уверены, что вместе с выпуском Eagle наступила эра квантового преимущества.
В то же время необходимо напомнить, что достижение квантового преимущества уже связывали ранее с компанией Google, которая в 2019 году выпустила квантовый компьютер Sycamore мощностью 53 кубита. Но тогда IBM опровергла это достижение, заявив, что при использовании лучших из существующих классических алгоритмов, можно воспроизвести вычислительную мощность квантового компьютера Google на базе существующих суперкомпьютеров за считанные дни.
О достижении квантового преимущества в прошлом году также заявлял Китай. Тогда его разработчики выпустили квантовый компьютер Jiuzhang первого поколения. По их оценкам, для воспроизведения расчета Jiuzhang силами классического суперкомпьютера потребуется 2,5 млрд лет.
Вычислительные мощности квантового компьютера Eagle предоставляются через IBM Cloud. Ими уже могут воспользоваться некоторые пользователи IBM Quantum Network.
Компания IBM также объявила о планах дальнейшего развития квантовых систем. На следующий год запланирован выпуск 433-кубитного компьютера IBM Quantum Osprey, а в 2023 году должен появиться компьютер Quantum Condor с вычислительной мощностью 1121 кубит.
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