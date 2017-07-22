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Thermalright выпустила серию термопрокладок Valor Odin

17 ноября 2021, 19:15




Компания Thermalright анонсировала выпуск новой серии термопрокладок Valor Odin. Они предназначены для повышения эффективности теплоотвода и могут применяться для охлаждения VRM-систем на материнских платах, радиаторов твердотельных накопителей SSD M.2, кулеров видеокарты.

По данным Thermalright, теплопроводность прокладки Valor Odin составляет 15 Вт/мК, что соответствует уровню традиционных термопаст.

Thermalright выпустила серию термопрокладок Valor Odin


При изготовлении прокладок в качестве ключевого ингредиента используется нитрид алюминия. Он обеспечивает полную электроизоляцию при перепаде напряжения до 9,8 кВ. Плотность прокладки составляет 3,1 г/см3.

Thermalright выпустила серию термопрокладок Valor Odin


Выпускаются прокладки Thermalright Valor Odin трех видов: толщиной 1,0 мм, 1,5 мм и 2,0 мм. Вне зависимости от толщины, все модели имеют одинаковую плотность и близкие характеристики теплоотвода.

Thermalright выпустила серию термопрокладок Valor Odin


Прокладка, поставляемая в упаковке, представляет собой лист размером 95x50 мм. Его можно нарезать на фрагменты нужного размера.

Цена изделия не раскрыта.



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